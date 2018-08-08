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8.8.2018 'in ilk nikahı kıyıldı

8.8.2018 'in ilk nikahı kıyıldı

Evlilik günlerinin özel olması için rakamların yan yana geldiği tarihi seçen çiftlerden Büşra Ezer ve Cuma Görmez'in nikahı 8.8.2018'in ilk nikahı oldu.

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Eklenme Tarihi: 08-08-2018 12:19 - Güncelleme: 08-08-2018 12:19

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde evlilik günlerinin özel olması için 8 rakamının yan yana geldiği 08.08.2018 tarihi olan bugün ilk nikah kıyıldı.

Reyhanlı Belediyesi Nikah Salonu'na sabah gelen Reyhanlılı İlknur Büşra Ezer ile Cuma Görmez, törenle nikahlandı. İlknur Büşra ile Cuma Ezer çifti, nikah işlemi için 8.8.2018 tarihini özel olarak seçtiklerini söyleyerek, sürekli akılda kalması ve özel gün olması nedeniyle bugün nikah işlemini yaptıklarını belirterek, çok mutlu olduklarını söyledi. Nikah memuru Murat Zaroğlu, ilçede 8.8.2018 için 20 nikah randevusu verdiklerini söyledi.

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  • Misafir 08 Ağustos 2018 12:37 Cuma özgürlüğü veda etti. Bugünü hiç unutmayacak.

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