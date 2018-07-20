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76 yaşındaki kadına cinsel tacizde bulundu

76 yaşındaki kadına cinsel tacizde bulundu

ADANA'da yaşayan 76 yaşındaki kadın, evine zorla giren 20-25 yaşlarındaki bir adamın taciz girişimine maruz kaldı. Yaşlı kadının çığlıklarına komşuları yetişti. Polis, eve giren tacizci için arama çalışması başlattı.

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Eklenme Tarihi: 20-07-2018 11:23 - Güncelleme: 20-07-2018 11:23

Edinilen bilgiye göre, Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde yalnız yaşayan 76 yaşındaki M.F adlı kadın, akşam saatlerinde evinde sesler duyması üzerine kapı girişine bakmak için aşağıya indi. Burada tanımadığını bir şahısla karşılaşan yaşlı kadın, gence evinde ne aradığını sordu. Şüpheli genç, buzdolabı tamiri için geldiğini söylemesi üzerine M.F böyle bir talepte bulunmadığı söyledi. Şüpheli genç, "Biliyorum beni seviyorsun, ben de seni seviyorum" diyerek yaşlı kadına cinsel taciz girişiminde bulundu. Yaşlı kadına cinsel taciz girişiminde bulunup darp eden genç, kadının bağırması üzerine olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

KOMŞULARI POLİSE HABER VERDİ
Çığlık seslerini duyan mahalle sakinleri durumu hemen M.F.'nin yakınlarına ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, darp edilen kadını 112 acil servis ekiplerine teslim etti. Hastaneden darp raporu alan yaşlı kadın ifade vermek için Dağlıoğlu Polis Merkezine götürüldü.

İfadesi alınan yaşlı kadının verdiği eşkal üzerine polis ekipleri eve giren tacizci için arama çalışması başlattı.

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