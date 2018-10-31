750 yıllık insana benzeyen putlar bulundu!

750 yılı aşkın zaman önce insan eliyle oyularak yapıldığı belli olan ve 70 santimetre uzunluğunda olan putların, kerpiçten yapılma bir koridorun iç tarafında ve sıralı bir şekilde durması dikkat çekti. Putların üzerlerindeki duvarlarda, dalga ve manzara motiflerine ek olarak, bir kedi veya Çin astrolojisindeki burçları temsil eden hayvanlara benzer resimler bulunuyor.



Peru’nun kuzeyinde yer alan ve Unesco tarafından 1986’da Dünya Mirası Listesi’ne alınan Chan Chan arkeolojik alanında keşfedilen putlar, bugüne kadar Chan Chan’de bulunan en eski putlar olma özelliğini taşıyor.

33 metre uzunluğundaki koridorun bir dini tören merkezi veya toplantı alanının girişi olduğu düşünülüyor.