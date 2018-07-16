  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

69 yaşındaki kadına sokakta tecavüze kalkıştı

69 yaşındaki kadına sokakta tecavüze kalkıştı

SAMSUN'da 69 yaşındaki kadına sokakta tecavüze kalkışan bir kişi kadının yardım istemesi üzerine vatandaşlardan meydan dayağı yiyerek polise teslim edilde ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 16-07-2018 14:21 - Güncelleme: 16-07-2018 14:21

Samsun'da kadının ağzını eliyle kapatıp zorla ağacın altına götüren sapık, yaşlı kadının giysilerini çıkarıp tecavüz etmek istedi.

ZORLA AĞACIN ALTINA GÖTÜRDÜ: Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 yaşındaki D.T. adlı şahıs, evinden dışarı çıkan ve yalnız yaşayan 69 yaşındaki N.D. adlı kadının ağzını eliyle kapatıp zorla bir ağacın altına götürüp yaşlı kadının giysilerini zorla çıkartarak tecavüze kalkıştığı iddia edildi.

KADIN BAĞIRINCA ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR KURTARDI
Yaşlı kadının feryat edip yardım istemesi üzerine çevreden koşan vatandaşlar, N.D.'yi kurtarıp D.T.'yi de darp edip polise teslim ettiler. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan D.T., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Kaynak : İHA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN 69 yaşındaki kadına sokakta tecavüze kalkıştı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • ZINA YASASI VE IDAM ISTIYORUZ 16 Temmuz 2018 15:19 ey reis, liderligini yap. kuran-i kerime muhalefet ederek kaldirdigin zina yasasini geri getir ve millete söz verdigin IDAM yasasini hic vakit kaybetmeden meclise getir ve imzala. aslinda idam yasasini cumhurbaskanligi kararnamesi ile de yapabilirsin. illa meclise gelmesine gerek yok. reis, pesinde kosan, sana oy veren secmenler olarak, bir müslüman olarak senden bunu rica ediyorum, lütfen bu yasayi cabuk cikart, milleti oyalama. birde su suriyelileri derhal sehir merkezlerimizden cikart! milleti biktirdilar haberin ola.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro