69 yaşındaki kadına sokakta tecavüze kalkıştı

ZINA YASASI VE IDAM ISTIYORUZ 16 Temmuz 2018 15:19 ey reis, liderligini yap. kuran-i kerime muhalefet ederek kaldirdigin zina yasasini geri getir ve millete söz verdigin IDAM yasasini hic vakit kaybetmeden meclise getir ve imzala. aslinda idam yasasini cumhurbaskanligi kararnamesi ile de yapabilirsin. illa meclise gelmesine gerek yok. reis, pesinde kosan, sana oy veren secmenler olarak, bir müslüman olarak senden bunu rica ediyorum, lütfen bu yasayi cabuk cikart, milleti oyalama. birde su suriyelileri derhal sehir merkezlerimizden cikart! milleti biktirdilar haberin ola.