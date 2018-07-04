65 yaş aylığı ilk ödeme tarihi ne zaman-2018 zamlı ödeme bilgisi

65 yaş aylığı ne zaman verilecek, zamlı 65 yaş aylığı haziran ayının kaçında verilecek soruları binlerce vatandaşın gündeminde. Hiçbir sosyal hakkı olmayan, geliri olmayan ve nafaka almayan 65 yaş üstü vatandaşlara 3 ayda bir verilen 65 yaş aylığı zamlandı. 266 lira olan 65 yaş aylığı artık 500 lira olarak ödenecek. Yaşı maaşı alabilmek için Maaş alabilmek için, hane içindeki gelirin ‘847 lirayı’ geçmemesi gerekiyor. Daha önce başvurup bu yüzden bakım aylığı alamayanlar, geliri 847 liranın altına düştüyse başvurabilir.

Devlet, hiçbir sosyal güvencesi, kimsesi olmayan ve aylık geliri düşük olanlara, 65 yaş aylığı adı altında maaş bağlıyor. Maaşlar mart, haziran, eylül ve aralık olmak üzere üçer aylık dönemler halinde ödeniyor. Yeni yasayla muhtaç yaşlıların daha fazla maaş almaları sağlanacak. Buna göre; 266 lira olan aylık ödeme 500 liraya çıktı. Zamlı 65 yaş aylıkları en geç haziran içinde ödenecek.

ARTIK HANE GELİRİNE BAKILMIYOR: 65 yaş aylığı alabilmek için 3 şart bulunuyor. İlk şart, 65 yaşını doldurmuş olmak. İkinci şart ise hiçbir sosyal güvencenin bulunmaması. Yani emekli olan, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) dul veya yetim aylığı alan, bir işte çalışanlar 65 yaş aylığı alamıyor. Bunun yanında, nafaka alan kişiler de bu aylıktan yararlanamıyor. 65 yaş aylığı alabilmek için üçüncü şart ise gelir. Gelir hesabında daha önceden hane içindeki herkesin gelirine bakılıyordu. Artık 65 yaş aylığı bağlanacak kişinin, sadece kendisiyle eşinin geliri dikkate alınıyor. Bu yıl itibarıyla kişi başına düşen aylık gelir, 484 liranın altında olanlara aylık bağlanabiliyor.

YARDIM İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?

- Bu maaştan yararlanmak için adresin bağlı bulunduğu 'Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na başvurmak gerekiyor.

- Sonra valilik veya kaymakamlıklara bağlı defterdarlık veya mal müdürlüklerinden başvuru evrakları alınacak.

- Belgeler 'SGK Primsiz Ödemeler' birimine teslim edilecek.

- İl kurulundan alının muhtaçlık kararı belgeleri alınacak.

- Form, 'Aile Bakanlığı'nın internet sitesinde bulunuyor.

- 65 yaş aylığı için başvurunun yakını tarafından (vasi) yapılması için mahkemeden 'vasi'lik kararı alınacak. SGK belgeleri inceleyecek ve maaş bağlama kararını verecek.

BAKICIYA DA DESTEK VAR: Hastası ve ağır engelli raporu olan herkes evde bakım parası almak için başvurabilir. Gerekli şartları yerine getirenlere aylık bin 85 lira bağlanıyor. Başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyen, tek başına ihtiyaçlarını gideremeyenlere (örneğin; yemeğini yiyemeyen) bakanlar bu maaşı alabiliyor. Bugüne kadar 700 bin kişinin aldığı maaşın bugünkü tutarı bin 85 lira.

PARAYI SADECE YAKINI ALABİLİR: Maaş alacak olanların, engelli veya yaşlı kişinin akrabası olması ya da yasal vasisi olması gerekiyor. Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporunda ‘ağır engelli’ yazması da şart. Maaş alabilmek için, hane içindeki gelirin ‘847 lirayı’ geçmemesi gerekiyor. Daha önce başvurup bu yüzden bakım aylığı alamayanlar, geliri 847 liranın altına düştüyse başvurabilir.