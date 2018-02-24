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5 yaşındaki kızının gözleri önünde öldürdü!

5 yaşındaki kızının gözleri önünde öldürdü!

Kayseri'de parasal konular yüzünden eşiyle tartışan Ferhat Y., 14 yıllık hayat arkadaşını 4 çocuğundan biri olan 5 yaşındaki S.Y.’nin gözleri önünde bıçaklayarak öldürdü.

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Eklenme Tarihi: 23-02-2018 22:24 - Güncelleme: 24-02-2018 00:21

KAYSERİ’de, Ferhat Y. (40), birlikte mobilya atölyesi işlettiği 14 yıllık eşi Hatice Y.’yi (37), aralarında para yüzünden çıkan tartışmanın sonunda,5 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçaklayarak öldürdü. Kendisine engel olmak isteyen kuzeni ve bir çalışanını da bıçaklayan Ferhat Y., bileklerini keserek intihara kalkıştı. 3 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkez Melikgazi ilçesine bağlı Organize Sanayi Bölgesi 43’üncü Cadde’de bulunan mobilya atölyesinde meydana geldi. Eşi Hatice ile birlikte işlettiği mobilya atölyesine gelen Ferhat Y., hesapları inceledi. Eşiyle para anlaşmazlığı yaşayan Ferhat Y. sinirlendi. Çıkan tartışma kavgaya döndü. Ferhat Y., 14 yıllık hayat arkadaşını 4 çocuğundan biri olan 5 yaşındaki S.Y.’nin gözleri önünde bıçaklayarak öldürdü. Ferhat Y.,kavgayı ayırmak isteyen amcasının oğlu Hamza Y. (33) ve çalışanı Erol S.’yi (29) de bıçaklayarak atölyeden kaçtı. Yanına aldığı bıçakla aracına binen Ferhat Y., bileklerini keserek intihar etmek istedi.

Polis tarafından aranan Ferhat Y. otomobilini bırakarak yaralı şekilde merkez Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi, Mete Caddesi üzerinde bir binanın kömürlüğüne girdi. Polis, önce otomobili, ardından kan izlerini takip ederek kömürlükteki Ferhat Y.’yi buldu. Ferhat Y. ve diğer 2 yaralı,farklı ambulanslarla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Hatice Y.’nin cesedi de olay yeri incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 24 Şubat 2018 01:51 Ofke kontrolu ulkede buyuk sorun..Asiri duygusal toplumuz zaten strese iyi tepki veremeyen insanimiz en ufak bir tartismada adam bicaklayabiliyor, cinayet isleyebiliyor..egitim egitim egitim herseyin basi..halki cahillestirdikce boyle seylere daha cok sahit oluyoruz .

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