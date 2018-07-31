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5 yaşındaki çocuğun katilinden 'pes' dedirten savunma

5 yaşındaki çocuğun katilinden 'pes' dedirten savunma

MERSİN'in Erdemli ilçesinde 5 yaşındaki Suriyeli Muhammed Derviş'i 43 kez bıçaklayarak öldüren sanığın ikinci duruşması görüldü. Duruşmada savunma yapan sanık Alican K., "Olayın olduğu gün bir arkadaşım alkolüme ilaç attı. O yüzden kendimde değildim" dedi.

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Eklenme Tarihi: 31-07-2018 12:39 - Güncelleme: 31-07-2018 12:39

Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ikinci duruşmasına, tutuklu sanık Alican K. (19), tanıklar ve taraf avukatları katıldı. İlk duruşmasından farklı olarak savunma yapan Alican K., "Olay günü bir arkadaşım alkolüme ilaç attı. Haberim yoktu. O yüzden kendimde değildim" ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı ise Alican K.'nin 2012 yılından itibaren psikolojik tedavi gördüğünü, bu sebeple uzman bir psikolog tarafından görüş alınması gerektiğini söyledi.

AVUKATLARDAN KEŞİF TALEBİ
Müşteki avukatları da "Sanık 9 dakika boyunca çocukla duşakabinde kalmış. Kimse 9 dakika boyunca birini bıçaklayamaz. Bizler başka suçların işlenmiş olma olasılığı üzerinde duruyoruz. Bu sebeple olay yerinde 'keşif' talep ediyoruz. Eğer sanık olay yerinde olayı tekrar yaşayarak ifade verirse doğruları söyleyeceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

 TALEP KABUL EDİLMEDİ
 Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk   halinin devamına karar vererek, HTS   kayıtlarının incelenmesi, yabancı   uyruklu bir saatçinin sanık olarak   dinlenmesi ve dosyadaki eksikliklerin   giderilmesi için duruşmayı 23 Ekim   2018 tarihine erteledi. Müşteki   avukatlarının keşif talebi ise   reddedildi.

 OLAY ANI
 Edinilen bilgiye göre olay, 19 Eylül   2017 tarihinde Mersin'in Erdemli   ilçesinde meydana geldi. Suriye   uyruklu 5 yaşındaki Muhammet   Derviş, çok sayıda bıçak darbesiyle   öldürülmüş halde bulundu. Bunun   üzerine 5 gün boyunca 200'den fazla   güvenlik kamerasını izleyen polis   ekipleri, katil zanlısı Alican K.'yi   gözaltına almıştı.

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Kaynak : İHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 31 Temmuz 2018 13:56 İdammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmdaha ne bekliyorlar

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