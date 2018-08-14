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4N1K İlk Aşk 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ali'nin son durumu ne ?

4N1K İlk Aşk 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ali'nin son durumu ne ?

Fox Tv ekranlarında yayınlanan sevilen gençlik dizisi 4N1K İlk Aşk'ın 7. yenibölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümde Ali bıçaklanmış ve hastaneye yetiştirilmişti. Yeni bölümde Ali'nin akıbeti nolacak?

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Eklenme Tarihi: 14-08-2018 16:50 - Güncelleme: 14-08-2018 16:50

4N1K İlk Aşk dizisinin 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fox TV'nin sevilen gençlik dizisi 4N1K'nın yeni bölümünde bıçaklanan Ali, sağlığına kavuşuyor ve hastaneden çıkıyor. Yaprak büyük bir tehlikeyle karşı karşıya... Barış ise Ali'yi çok zor bir durumda bırakıyor. Yaprak'ın karşısına geçen Ali, duygularını itiraf edebilecek mi?YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?: Ali, taburcu olmuş eve çıkmıştır. Çete ona eve geliş sürprizi hazırlamıştır. Ancak Ali’den onu hastaneye yetiştirenin Barış olduğunu hala saklarlar. Herkes Ali’nin hızla iyileşmesinden dolayı çok mutludur ama Tekelioğlu ailesinin üzerindeki kara bulutlar henüz dağılmamıştır. Tuzağa düşürülen arkadaşlarının intikamını almak isteyen saldırganlar günlüğü kurye ile Ali’ye gönderirler. Ela öğretmenin günlüğü Ali yerine bir tesadüfle Barış’ın eline geçer. Yaprak’ın ise başı devamsızlıktan derttedir. Hastanede Ali’nin yanında olması ona pahalıya patlamıştır. Eğer kaybolan okçuluk raporunu bulmazsa devamsızlıktan kalacaktır. Sonunda hastaneye getirilişi hakkında gerçekleri öğrenen Ali, Barışla ödeşmek ister ve ona “Benden bir iste ne olursa yapacağım” der. Barış da Yaprak’a aşkını itiraf etmesini ister. Eğer kabul ederse aralarından çıkacağına söz verir. Herkes kayıp raporun kopyasını bulmak için seferber olurken Barış günlüğün kime ait olduğunu bulmuştur. Sinan ise hiç ummadığı bir anda Müdür ile annesinin ayrılmadığını öğrenir.

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