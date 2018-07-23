4N1K dizisinin Barış'ı Burak Yörük kimdir kaç yaşında aslen nereli?

Fox TV ekranlarında yayımlanan 4N1K dizisinde Barış Ozansoy karakterini canlandıran Burak Yörük 26 Mayıs 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine 2002 yılında çocuk oyuncu olarak başlayan Burak Yörük, Beykent Üniversitesi'nde "Tiyatro bölümünde" oyunculuk eğitimine devam etmektedir.

Burak Yörük; Ben Onu Çok Sevdim, 20 dakika ve Biz Boşanıyoruz adlı dizilerde oynadı. 23 yaşındaki genç oyuncu, geçtiğimiz yıllarda vizyona giren "4N1K" filminde Barış Ozansoy karakteri ile kariyerine büyük bir adım atarak sinema dünyasına "Merhaba" dedi. Yörük ayrıca, aynı filmin devamı olan "4N1K-2"de rol aldı.

4N1K BARIŞ KİMDİR?: Nam-ı diğer Sırık. Özgüveni battal beden. Şayet bir ''Ozansoy''sanız, hayata bir adım önde başlarsınız. Barış, Ozansoy ailesinin tatlı serseri veliahtı. Hayat onun için bir oyun alanı… İlgi odağı olmaya bayılıyor. Rekabet, onun vazgeçilmezi. Hayatta hiçbir şeyi elde etmek için ekstra bir çaba sarf etmediği için, ona meydan okuyan biri varsa, artık tek gündemi o kişi oluyor. Motosiklet ve basketbol onun vazgeçilmezi. Anne ve babasını küçük yaşta kaybetmiş, disiplin kumkuması babaannesi tarafından büyütülmüş.

BURAK YÖRÜK’ÜN OYNADIĞI PROJELER



4N1K / Barış / 2018

Ben Onu Çok Sevdim / Aydın Menderes / 2013

20 Dakika / Tayfur/ 2013

Biz Boşanıyoruz / Cancan / 2004

4N1K 2 / Barış / 2018

4N1K / Barış / 2017