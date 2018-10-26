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4'lü Suriye zirvesi! İşte Erdoğan'ın önerileri

4'lü Suriye zirvesi! İşte Erdoğan'ın önerileri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde yapılacak İstanbul’daki, “dörtlü zirvede” Suriye’de uygulamaya konulacak sekiz gündem başlığı ele alınacak. Zirveye, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel katılacak.

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Eklenme Tarihi: 26-10-2018 07:58 - Güncelleme: 26-10-2018 07:58

İstanbul’da yarın dört liderin katılımıyla “Suriye Zirvesi” düzenlenecek. Tüm dünyanın gözünün çevrileceği zirvede, Suriye meselesine kalıcı çözüm bulmanın yolları değerlendirilecek.

Tarihi Vahdettin Köşkü’nde yapılacak zirvede Suriye’de, “siyasi çözümden” ve “ülkenin toprak bütünlüğünden” yana olan dört ülke, bu konuda atılacak adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunacak. Erdoğan, Putin, Macron ve Merkel’in katılacağı zirve için İstanbul’da yoğun güvenlik önlemleri de alınacak. Zirvede, Suriye meselesine kalıcı çözüm ve ülkeye huzur getirmek için neler yapılabileceği ele alınacak.

8 GÜNDEM MADDESİ: Zirve kapsamında Erdoğan’ın liderlerle baş başa görüşmeler yapması da planlandığı kaydedildi. Erdoğan, zirvede Türkiye’nin Suriye’ye yönelik çözüm önerilerini liderlerle paylaşacak. Erdoğan’ın gündeme getireceği öneriler arasında; “Türkiye’nin öncülük ettiği Astana ve Soçi’de ele alınan başlıkların hayata geçirilmesi”, “Suriye’nin toprak bütünlüğünün sağlanması”, “Tüm etnik unsurları kapsayıcı yeni bir anayasa hazırlanması”, “Adil bir seçim için hazırlık yapılması”, “Evlerinden olan yüz binlerce mültecinin yaşadıkları topraklara yeniden dönüşü”, “Fırat’ın doğusu dahil olmak üzere güvenli bölgelerin genişletilmesi”, “PYD/YPG, DAEŞ gibi terör örgütleriyle ayırım yapılmadan kesintisiz mücadele edilmesi”, “İnsani yardımların sorunsuz şekilde ulaştırılması”, “Savaştan etkilenen şehirlerin yeniden imarı” gibi başlıklar bulunuyor.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan ayrıca, İdlib mutabakatı, Menbiç’teki son durum ve, “harekete geçeceğiz” dediği Fırat’ın doğusunda atılabilecek adımlar konusunda liderlerle görüşlerini de paylaşacak. Erdoğan; Rusya, Fransa ve Almanyaliderlerine bazı batılı ülkelerin terör örgütlerine verdiği desteği sonlandırması yönünde mesaj verecek.

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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