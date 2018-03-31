31 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Sayısal Loto çekilişi, saat kaçta çekiliyor? Milli Piyango İdaresi tarafından geçen hafta yapılan şans oyunun devir yaşandı, devir tutarı 2 milyon olarak açıklandı. Milli Piyango’nun bu hafta yapacağı çekilişte büyük ikramiye tutarı 3 milyon liradan fazla olması tahmin ediliyor. Peki saat kaçta başlıyor?

Her Cumartesi günü çekilen şans oyunu, 31 Mart 2018 tarihinde saat 21:15’te başlıyor. Sonuçlar 21:18’te açıklanıyor. Büyük ikramiye verileri ise 31 Mart’ta sonuçların açıklanmasından 15 dakika sonra belli oluyor.

EN ÇOK – EN AZ ÇIKAN NUMARALAR

Şans oyununda en çok çıkan numaralar: 38 sayısı 160 kez çıkarken, 18 sayısı 156 kez, 21 sayısı ise 153 kez çıktı. 16, 36, 40 sayıları ise 150 kez çıktı. En az çıkan sayılar: 31 sayısı 123 çıkarken, 6 sayısı 122 kez çıktı. 33 ve 45 sayıları ise 121 kez çıkarken, 37 sayısı 117 kez şans oyununda çıktı. En az çıkan sayı ise 43 oldu. 43, 104 kez çıktı.

GEÇEN HAFTA NE OLDU, HANGİ NUMARALAR ÇIKTI?

6 bilen çıkmadı. 3 kez devrettiği için şans oyununda dördüncü devir yaşanmadı, büyük ikramiye 5 bilenlere dağıtıldı. Geçen hafta çıkan numaralar: 02 16 17 31 44 48 olarak açıklandı. 6 bilen çıkmadığı için 5 bilen 183 kişi, 51 bin 193 lira 45 kuruş kazandı. 4 bilen 9 bin 368 kişi, 81 lira 70 kuruş kazandı