  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

300 bini verene vatandaşlık! Konut satışlarını uçuracak hamle

300 bini verene vatandaşlık! Konut satışlarını uçuracak hamle

Yabancıların Türkiye'den vatandaşlık hakkı alabilmesi için koşulan 1 milyon dolarlık konut alım şartı torba yasa ile 300.000 dolara indirileceği belirtildi. Bu değişiklikle emlak sektöründe yaşanan durgunluğun da geçmesi bekleniyor.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 26-03-2018 11:33 - Güncelleme: 26-03-2018 11:33

Türkiye'ye daha fazla yabancı yatırımcı çekmek ve konut satışlarını artırmak amacıyla yeni bir değişiklik yapılacağı belirtildi. Mayıs ayında çıkması beklenen torba yasaya eklenecek madde ile vatandaşlık hakkı almak için 1 milyon dolarlık konut alım şartı esnetilerek 300.000 dolara indirilecek.  

'YABANCI, 100-300 BİN DOLAR ARASINDA KONUT SEÇİYOR'
Sabah'ta yer alan habere göre, düzenlemenin mayıs ayında resmileşmesini beklediklerini açıklayan Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, "Bu gelişme hem Türkiye ekonomisine hem de emlak sektörüne çok ciddi bir katkı yapacak. 1 milyon dolar ve üzerindeki konutlar pazarın yüzde 2-3'ü kadar. Yaptığımız araştırmalara göre yabancı 100-300 bin dolar aralığında konutları seçiyor" dedi.

'TAPU İŞLEMLERİ HIZLANDIRILMALI'
Yetgin, "Ruhsatınızı aldığınız projeye iskan aşamasında 'İskan yok' denebiliyor. Yabancıya satışta tapu işlemlerinin de hızlanması gerekiyor" dedi. 

DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz ise, Türkiye'de bir yılda yabancılara yapılan gayrimenkul satışının 4.6 milyar dolar, bu rakamın Londra'da ise 48 milyar dolar olduğunu belirterek, "Bunu 20 milyar dolara çıkarabiliriz" dedi.

GEÇEN YIL ÇIKMIŞTI 
Türkiye'ye 2 milyon dolar yatırım yapan veya 1 milyon dolarlık ev alana, başka bir şart aranmaksızın vatandaşlık verilmesinin yolu geçen sene açılmıştı. 12 Ocak 2017'de Resmi Gazete'de yayımlanan ve "Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapan" yönetmeliğe göre, en az 2 milyon dolar sabit sermaye yatırımı yapan ve bu durumu Ekonomi Bakanlığı'nca tespit edilen veya en az 1 milyon dolarıyla taşınmaz alan ve bunun 3 yıl satılmayacağını taahhüt eden şahıslar, Bakanlar Kurulu'nun kararı ile Türk vatandaşı olabiliyor. Gayrimenkul sektörü bu rakamı daha aşağı seviyelere çekmek için uzun süredir lobi faaliyet yürütüyordu.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN 300 bini verene vatandaşlık! Konut satışlarını uçuracak hamle haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro