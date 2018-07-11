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3 ilde ortak operasyon: 18 terörist öldürüldü

3 ilde ortak operasyon: 18 terörist öldürüldü

Emniyet ve jandarmanın ortak operasyonu ile Osmaniye'de 11, Diyarbakır’da 3, Şırnak’ta 4 olmak üzere toplam 18 terörist etkisiz hale getirildi.

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Eklenme Tarihi: 11-07-2018 10:06 - Güncelleme: 11-07-2018 10:06

İçişleri Bakanlığı, Osmaniye Amanos Dağları'nda emniyet istihbarat ve jandarmanın ortak operasyonu ile 11 terörist, Diyarbakır’da 3 terörist, Şırnak’ta 4 terörist olmak üzere toplan 18 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklarken operasyonların devam ettiğini bildirdi.

Osmaniye Amanos Dağları'nda düzenlenen operasyonda 11 terörist etkisiz hale getirildi. Alınan bilgiye göre, Amanos Dağları'nda emniyet, istihbarat ve jandarma ortak operasyon düzenledi. Operasyonda PKK'lı 11 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin üzerinden çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Operasyon nedeniyle Osmaniye ve Hatay'da helikopter yoğunluğu yaşandı.

Bölgede operasyon ve arama-tarama faaliyetlerinin sürdüğü bildirildi.

DİYARBAKIR'DA 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Kulp ilçesinin Demirli köyü Keçiveren mezrasının kuzeydoğusunda kırsal alanda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda saat 08.00 itibarıyla 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.     

Operasyonda 3 AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 12 şarjör, 360 fişek, el bombası, el telsizi, radyo, el yapımı patlayıcı düzeneğine ait uzaktan kumanda, 9 pil bloğu, örgütsel doküman, çok miktarda yaşam malzemesi ve giyecek ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili adli işlemlere başlanıldığı belirtildi.     

Açıklamada, delil niteliği taşıyan silah, mühimmat, örgütsel doküman ve diğer malzemelerin muhafaza altına alındığı aktarılarak, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edildiği kaydedildi.     

ŞIRNAK'TA DA 2 PKK'LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Kovankaya köyü kırsalında eylem hazırlığı içinde olan 2 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekatında silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Kovankaya köyü kırsalında 11 Temmuz 2018 tarihinde İHA ile eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist, bölgeye düzenlenen hava harekatında silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR15 YORUM

  • Misafir 11 Temmuz 2018 10:35 hepiniz gebereceksiniz soysuz coni itleri sizi...

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