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29 ilde FETÖ operasyonu! Onlarca gözaltı kararı var

29 ilde FETÖ operasyonu! Onlarca gözaltı kararı var

Kapatılan Fatih Üniversitesi'nin akademisyen ve çalışanlarına yönelik İstanbul merkezli 29 ilde gerçekleştirilen operasyonda, gözaltı kararı bulunan 171 şüpheliden 54'ü yakalandı.

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Eklenme Tarihi: 27-12-2017 09:09 - Güncelleme: 27-12-2017 09:09

Kapatılan Fatih Üniversitesi'nin akademisyen ve çalışanlarına yönelik İstanbul merkezli 29 ilde gerçekleştirilen operasyonda, gözaltı kararı bulunan 171 şüpheliden 54'ü yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde kapatılan üniversitede çalışan ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu iddia edilen, aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 171 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

29 İLDE OPERASYON: Karar doğrultusunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 29 ilde operasyon başlatıldı. Operasyonda, 26'sı kadın 54 şüpheli yakalandı. 117 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor. Ayrıca soruşturma bünyesindeki 1 kişinin de daha önceki soruşturmalar kapsamında tutuklu olduğu öğrenildi.

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  • GÜÇLENMEYE ÇALIŞANLAR!... 27 Aralık 2017 10:01 BUNLARIN USLANACAKLARI YOK.HUYLU HUYUNDAN VAZGEÇMİYOR.HALA GAYBUBET EVLERİNDE TOPLANMALARI,YARDIM TOPLAMALARINI OKUYORUZ.MERAK ETTİĞİM SORU ÇALMA ÖRGÜTLERİ HALA AYAKTA MIDIR?

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