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25 bin TL'ye sahte emeklilik! Şeytanın bile aklına gelmez

25 bin TL'ye sahte emeklilik! Şeytanın bile aklına gelmez

Sağlıklı insanları sahte engelli raporuyla malulen emekli eden; SGK uzmanı, polis, ebe, imamın da bulunduğu çete İstanbul merkezli 5 ilde yapılan operasyonla çökertildi. Çete üyelerinin engel oranı düşük olan kişilerin malulen emekli edilmesi için 25 bin liraya kadar para aldıkları belirlendi.

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Eklenme Tarihi: 17-04-2018 07:58 - Güncelleme: 17-04-2018 07:58

Çete üyelerinin, rapor almak için şeytanın bile aklına gelmeyen yöntemleri uyguladıkları belirlendi. Şeker hastalığıyla ilgili engelli raporu almak isteyenlere test öncesi glikoz içirtiliyor, astım ve solunum yolu ile ilgili raporlar için 1 kilo zeytin yediriliyordu.

İstanbul merkezli 5 ilde yapılan operasyonda hastaneler ve kamu kurumlarındaki bağlantıları sayesinde para karşılığı isteyene engelli raporu çıkartan ve hak etmeyenlerin malulen emekli olmasını sağlayan çete çökertildi. Çete üyesi 21 kişi tutuklandı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, “Engelli bazı kişilerin yasal gelirlerinin fazla olmamasına rağmen lüks bir yaşam sürdükleri” ihbarı üzerine H.Ş.’ye yönelik teknik ve fizik takip başlattı. Yaklaşık 6 aylık takiplerin ardından kendisi de engelli olan H.Ş.’nin, hak etmedikleri halde engellilere tanınan ayrıcalıklardan yararlanmak isteyen kişilere ‘engelli raporu’ alan bir çetenin lideri olduğu tespit edildi. Çete üyelerinin, para karşılığında engelli raporu alarak, emekliliği hak etmeyen kişileri dahi malulen emekli ettiği ve devleti milyonlarca lira zarara uğrattıkları belirlendi.

POLİS, İMAM, SGK ÇALIŞANI EBE, HEMŞİRE: Çete üyeleri arasında 2 polis memuru, 1 imam, 2 SGK çalışanı, 1 ebe hemşire ve hastane çalışanlarının da olduğunun saptanması üzerine İstanbul, Tokat, Edirne, Kırklareli ve Düzce’de 2 hafta önce baskınlar düzenledi. H.Ş.’nin de aralarında bulunduğu 39 kişi gözaltına alındı.

25 BİN TL’YE EMEKLİ: Çete üyelerinin engel oranı düşük olan kişilerin malulen emekli edilmesi için 25 bin liraya kadar para aldıkları belirlendi. Malulen emekli olmak isteyen kişilerin ne kadar SGK primine ihtiyacı olduğu ve ne oranda engelli raporu alması gerektiği bilgilerini alan çete üyelerinin daha sonra tüm tahlil ve testlere müdahale ederek kişiyi malulen emekli edecek ‘engelli raporunu’ aldıkları tespit edildi. Çetenin malulen emeklilik şartları taşıyan kişilere de danışmanlık hizmeti vererek 5 bin lira aldıkları ve onlarında emekli olmalarına yardımcı oldukları öğrenildi.

Sağlıklı kişilere aldıkları sahte engelli raporlarıyla, engellilere tanınan malulen emeklilik, ücretsiz seyahat kartı ve ÖTV indiriminden de faydalandırarak devleti zarara uğratan 39 çete üyesi adliyeye sevk edildi. Çete üyelerinden 21’i “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak, rüşvet, sahtecilik ve kamuyu zarara uğratmak” suçlamasıyla tutuklandı. Serbest bırakılan 18 şüpheliden 17’sine adli kontrol getirildi.

ŞEKER İÇİN GLİKOZ ASTIMA ZEYTİN
Çete üyelerinin, engelsiz veya engel oranı düşük olan kişilerin, engelli raporları almaları için şeytanın bile aklına gelmeyen yöntemleri uyguladıkları belirlendi. Şeker hastalığıyla ilgili engelli raporu almak isteyenlere test öncesi glikoz içirtiliyor, astım ve solunum yolu ile ilgili raporlar için 1 kilo zeytin yediriliyordu. Çete üyelerinin bazı kişilerin tahlil için laboratuvara gönderilen kan tüplerini değiştirerek yerine hastalık taşıyan kanların bulunduğu tüpleri koydukları de belirlendi. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • mehmet 17 Nisan 2018 08:19 EYT mağdurları yaşı beklesin millet kolay yolu bulmuş.eee devlet yasaları geriye yürütürse vatandaşta üçkağıda başvurmuş.

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