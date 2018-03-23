23 Mart'ta ne oldu Dünya Meteoroloji günü nedir, önemi?

23 Mart Dünya Meteoroloji Günü nedir, önemi ne soruları meral edilmeye başladı. Ülkemizde de 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bunlardan birisi de Van.

Meteoroloji 14. Van Bölge Müdürü Mehmet Elkatmış, Dünya Meteoroloji Günü’nü, meteoroloji biliminin hayatımızdaki önemini vurgulamak ve farkındalık oluşturmak gayesi ile kutladıklarını söyledi. Elkatmış, “Günümüzde meteoroloji olarak hava durumu bilgisine verilmesi gereken önem gün geçtikçe artmaktadır.

23 MART TARİHİ: 23 Mart, Meteoroloji günü olarak 1961 yılından itibaren etkinliklerle kutlanmaya başlanmıştır.

Atmosfer içinde oluşan sıcaklık değişmelerini, rüzgâr, yıldırım, yağmur, dolu, kar gibi olayları inceleyen fizik dalına ve hava olayları tahminleri yapan ’hava bilgisi’ne Meteoroloji denir.

Bu bilimle uğraşan uzmanlara da meteorolog denir. Atmosferde neler olup bittiğini meteoroloji uzmanları; uydulara takılan aletlerle ya da balonlar vasıtasıyla hava olaylarını incelerler, gözlemlerler ve verilerden sonuçlar çıkarırlar.

İnsanlar tarih boyunca gökyüzünde olan yağmur, kar, fırtına, şimşek gibi olaylara ilgi duymuşlardır.

Hem hava olaylarından yararlanmak, hem de korumak amacıyla çalışmalar yapmışlardır.

19. yüzyılda ilk olarak bilimsel çalışmalar yapılmıştır.

1873’ün Eylül ayında Viyana’da Uluslararası Meteoroloji Kongresi toplanmıştır. Bu kongrede Uluslararası Meteoroloji Komitesi oluşturulmuştur.

Birleşmiş Milletlerin bir uzmanlık kuruluşu olan Dünya Meteoroloji Teşkilatı (World Meteorological Organisation-WMO) ana sözleşmesi 23 Mart 1950 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu nedenle, her yılın 23 Mart günü "Dünya Meteoroloji Günü" olarak kutlanmaktadır. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ve 186 ülkenin üye olduğu Dünya Meteoroloji Teşkilatı, her yıl güncel bir konu belirlemekte ve ülkelerin meteoroloji teşkilatlarınca bu konu çerçevesinde düzenlenen konferanslar; basın, radyo, televizyonlar tarafından sunulan konuyla ilgili haber, konuşma ve diğer etkinliklerle meteorolojinin halka daha iyi tanıtılması, halkın ve kurumların meteorolojik bilgi ve hizmetlerden daha fazla yararlanması, üniversiteler, kurum ve kuruluşlarla meteoroloji teşkilatı arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Yakın geçmişte dünya üzerinde yaşanılan büyük doğal felaketler ve iklim bilimcilerin gelecek 100 yıl boyunca iklimde belirgin değişikliklerin olacağı yönündeki tahminleri dikkate alındığında, iklim ve havanın sağlık, çevre ve sosyo-ekonomik gelişime etkisi üzerinde durulmasını zorunlu kılmaktadır.

Genel ifadeyle, hava günlük olarak yaşadığımız ve karşılaştığımız meteorolojik olaylardır. İklim ise, hava olaylarının ortalamasıdır ki ay, mevsim, yıl veya yıllar itibariyle değişebilirliğe sahiptir.

İnsanların, değişik çevre ve iklim koşullarına uyum sağlama kapasiteleri yüksek olmasına rağmen, meteorolojik koşulların kaydedilir ölçüde değişmesine karşı savunmasız kaldıkları da bilinen bir gerçektir. Nitekim insanlar hava olaylarının ya çok soğuk, ya çok sıcak veya çok nemli ya da çok kuru olduğunda farkına varırlar ve etkilenirler. Ekstrem değerler ve olaylar insan sağlığı çevre ve ekonomi için önemli etkilere sahiptir. Örneğin, aşırı sıcaklıklarda, güneş çarpması ya da donma gibi hadiselerle karşılaşmak mümkündür. İnsanın rahat edebileceği hava sıcaklığının artması, fizyolojik stres, kalp krizi, diğer hastalıklar ve hatta ölümlere yol açabilir. Ancak bu etki, bireyin fizyolojik yapısına, yaşına ve diğer nedenlere de bağlıdır.

Dünya ekonomisinin hava olayları ve iklime karşı duyarlılığının gün geçtikçe daha iyi anlaşılması, Meteoroloji bilimine olan ilgiyi ve beklentileri artırmıştır. Günümüzde, pek çok faaliyet her türlü risk ihtimali göz önünde bulundurularak yapılmasına rağmen, hemen hemen tüm insan faaliyetleri hava, iklim ve su şartlarından etkilenmektedir.

Bu durum, su, enerji ve diğer kaynakların kullanımı, sağlık, ulaşım, şehirleşme, gıda güvenliği, turizm ve boş zaman etkinliklerinin planlaması gibi bir çok alanda, meteorolojik hizmetlerin yeni ve daha sofistike türlerini gerektirir.

İklim değişikliği, ozon tabakasının incelmesi, nüfus artışı, çölleşme ve insan güvenliğini tehdit eden diğer olağanüstü olayları önceden tahmin etmek, önlemek ve etkilerini azaltmak için, Meteoroloji bilimine olan ihtiyaç artarak devam edecektir.

Ülkemizde konuyla ilgili olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü, inceleme ve araştırma yapmaktadır.

VAN'DA 23 MART KUTLAMASI: Meteoroloji 14. Van Bölge Müdürü Mehmet Elkatmış, ülkemiz geneli bin 840 gözlem sisteminin mevcut olduğunu ve bunların 55’inin de bizim bölgemizde bulunduğunu söyledi.

Meteoroloji 14. Van Bölge Müdürlüğü, bu yıl ki ‘Dünya Meteoroloji Günü’nü Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde akademisyenler ve öğrencilerle kutladı.

Burada konuşan Meteoroloji 14. Van Bölge Müdürü Mehmet Elkatmış, Dünya Meteoroloji Günü’nü, meteoroloji biliminin hayatımızdaki önemini vurgulamak ve farkındalık oluşturmak gayesi ile kutladıklarını söyledi. Elkatmış, “Günümüzde meteoroloji olarak hava durumu bilgisine verilmesi gereken önem gün geçtikçe artmaktadır.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü olarak bunun farkındayız ve tüm çalışmalarımızı bu artan ihtiyaçları dikkate alarak yapmaktayız. Genel müdürlüğümüzün ülkemiz geneli bin 840 gözlem sistemi mevcut olup bunların 55’i bizim bölgemizde bulunmaktadır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak sürekli kendini yenileyerek çağın gerektirdiği son teknolojik gelişmeleri her zaman takip ediyoruz’’ dedi.

Sunuculuğunu Meteoroloji Mühendisi Mehmet Can Baybora’nın yaptığı programda; tanıtım sunumunu Meteoroloji Mühendisi İlknur Kumbar, zirai meteoroloji sunumunu İstidlalci Ceyhun Kurt ve havacılık sunumunu da Meydan Meteoroloji Müdürü Halil Aslan yaptı.

Programın sonunda söz alan YYÜ Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Doğu, kutlamadan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bölge Müdürü Elkatmış’a ve sunum yapanlara ödüllerini takdim etti.