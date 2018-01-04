23 Aralık ehliyet sınav sonuçları sorgulama ekranı açıldı

23 Aralık ehliyet sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş saat 09.30'da sorgulama ekranının açıklaması ile bitti. Direksiyon sınavı öncesinde sınava katılmaya hak kazanıp kazanmadığını öğrenecek olan sürücü adayları, MEB'in sorgu ekranından sonuçlarını görebiliyorlar.

23 Aralık 2017 tarihli ehliyet sınav sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki resme tıklayın ve MEB sayfasında sorgulamasına gidin. Ehliyet sınav sonuçlarını TC kimlik numaranızı yazarak sorgulama tuşuna basıp öğrenebilirsiniz. Ehliyet sınavını kazanananlar için ehliyet alma süreci başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) tarafından yapılan ehliyet sınavından 70 puan ve üzeri alan adaylar, önümüzdeki haftalarda yapılacak olan direksiyon sınavına da katılmaya hak kazanacak ve ehliyet almak için son bir aşama kalacak. MEB tarafından sorgulamaya açılan ehliyet sınavı sonuçlarına gitmek için tıklayın

DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Ehliyet sınav sonuçlarını öğrenen sürücü adayları, bir yandan da ehliyet almanın ikinci aşaması olan direksiyon sınavının tarihini araştırmaya başladı. Yazılı ehliyet sınavından 70 ve üzeri puan alan adaylar direksiyon sınavına girecek. Henüz direksiyon sınav tarihi ilan edilmedi. 15 gün içerisinde bunun gerçekleştirilmesi bekleniyor.