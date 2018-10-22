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22 gün önce getirilen anguslar tahliye ediliyor

22 gün önce getirilen anguslar tahliye ediliyor

İzmir'de 22 gündür limanda bekletilen anguslarla ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, hayvanların sağlık kontrollerinin yapıldığını ve tahliyelerine başlandığını duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 22-10-2018 19:22 - Güncelleme: 22-10-2018 19:22

İZMİR'e 22 gün önce getirdiği 5 bin 391 angusun sağlık durumu ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan bir açıklama yayınladı.

Açıklamada Söz konusu geminin, İskenderun Limanı'na yanaşmadan önce Sağlık Bakanlığı ili birlikte uzmanlarca 'Halk ve Hayvan sağlığı' yönünden gerekli tetkiklerin yapıldığı belirtilerek, "Salgın ve bulaşıcı hastalık taşımadıkları, klinik olarak sağlıklı oldukları tespit edilmiştir.

Bakanlığımızın öncelikli görevi halk ve hayvan sağlığını korumaya yönelik tedbiri almaktır" denildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Misafir 22 Ekim 2018 22:06 Ülkemizdeki çiftçilere hayvan yetistirenlere hayvanlara ne oldu ki brezilyanin ne ile nasil beslendigi belli olmayan hayvanlarina mi kaldik koca Türkiye mizde

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