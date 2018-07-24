21 gün bedelli askerlik kimler yapmayacak-kimler muaf?

2018 yılı bedelli askerliğinin detaylarını bugün AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş açıkladı. Ankara'dan gelen son dakika açıklamayla herkesin aklına takılan 21 gün askerlikle ilgili ayrıntılar da belli oldu.

21 gün askerliğin süresinde yeni bir değişiklik söz konusu değil. 15 bin lira veren ve bedelliye başvuran herkes 21 gün temel askerlik eğitimi için silah altına alınacak.

Bunun iki istisnası var. Birincisi engelliler. AK Parti grupbaşkanvekili Mehmet Muş'un açıklamasına göre engelliler 15 bin lira ücreti ödeyecekler ancak 21 günlük askerlikten muaf olacaklar.

Yurt dışındaki Türk vatandaşları da 21 gün askerlikten muaf oldular. 2 bin euro bedelli askerlik ücreti ödeyecek olan yurt dışındaki vatandaşlar temel askerlik eğitimi için silah altına alınmayacak. Bunun yerine uzaktan eğitim alacaklar. Uzaktan eğitim nasıl olacağı konusunda AK parti grup başkanvekili detay paylaşmadı.

Türkiye'de bedelli kapsamında olup engelli olmayanların 21 gün askerlik yapması kesin. AK Partili Muş bu konuda değişiklik olmayacağının altını özellikle çizdi. Bedelli için çalışanlara işten ücretsiz izin alma ve askerlikten sonra işe dönüş garantisi verildi.