2019 Yay burcu Hande Kazanova

2019 yılının en şanslı burcu olarak Yay burcu karşımıza çıkıyor. Astroloji Danışmanı Hande Kazanova 2019 yıllık burç yorumlarını anlattı. Yeni yılın size neler getireceğini Hande Kazanova yorumlarıyla cevapla.tv'de...

Yepyeni bir sayfa var önünüzde ve bu sayfaya bu sene ne yazacağınız çok önemli. 12 yılda bir gelen şanslı döngü içine girdiniz ve bu yılın en şanslı burcu olarak karşımıza siz çıkıyorsunuz. Peki bu şansı nasıl değerlendireceksiniz? Bu sene çantanızı alın, planlarınızı yapın ve buna bağlı olarak gitmeniz gereken yerler, çalmanız gereken kapılar, harekete geçmeniz gereken konuları iyi planlayın ve bu alanlarda hızlı bir şekilde hareket etmeye özen gösterin. Diğer burçlara söylediğim gibi 13 Ocak, 16 Haziran ve 21 Eylül tarihlerinde büyük kişisel risklerden uzak durun. Ev, aile, yuvanızla ilgili önemli kararlarda yanılma ihtimaliniz yüksek olacak.

Kaynak: Cevapla.tv