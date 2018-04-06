2019 seçimleri ikinci tura kalırsa! Olay formül konuşuluyor

2019 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde favori görünen Erdoğan'a karşı muhalefetin ne yapacağı merak konusu. Yeni bir Ekmeleddin vakası yaşamak istemeyen muhalefet ilginç hesaplar yapıyor. Formüle göre seçim ikinci tura kalırsa CHP-İyi Parti-Saadet-HDP koalisyonu kurularak seçim kazanılacak! Hürriyet gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, ikin gün muhalefet kulislerinde dinlediği formülü bugünkü köşesine taşıdı.

CHP-İYİ PARTİ-SAADET-HDP

"...Buna göre ikinci tura kalması muhtemel CHP adayı, muhafazakâr, milliyetçi ve Kürt seçmenleri, seçimlerden önce açıklayacağı “başkan yardımcıları” ile yanına çekmeye çalışacak. Örneğin Kılıçdaroğlu aday olur ve ikinci tura çıkarsa, İYİ Parti, Saadet Partisi’nin belirleyeceği iki ismi başkan yardımcısı olarak ilan edecek. Bu isimler Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu da olabilir. HDP bu denklemin dışında tutulur mu? Sanmıyorum. Celal Doğan gibi geçmişte CHP çatısı altında, Dengir Mir Mehmet Fırat gibi AK Parti çatısı altında bulunmuş, PKK’ya tavır koymuş bir HDP’li de müstakbel başkan yardımcısı olarak ilan edilebilir.

Diğer taraftan, isimler üzerindeki bu mutabakatın çimentosu da ortaya çıkacak, 4’lü yönetime tek hedef olarak “parlamenter sisteme dönüş” konulacak. Böylece muhalefetin formülü “başkan ve yardımcılarıyla geçiş koalisyonu” olacak."

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