2018 resmi tatilleri açıklandı 9 günlük tatil yolda

2018 resmi tatilleri netleşti. Resmi tatil takviminde değişiklik yapılmazsa bu yıl hafta sonları ve resmi tatiller ile birlikte toplam 116 gün izin yapılacak. İşte yoğun iş temposuna ara vermek için fırsat olan resmi tatiller listesi…

RESMİ TATİLLER NE ZAMAN? BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

2017 yılındaki Kurban Bayramı 30 Ağustos ile birleştiği için 11 gün tatil yapma şansı bulan çalışan kesim, 2018’de de Kurban Bayramı’nda uzun bir tatil yapma şansına sahip olabilecek. Kurban Bayramı’nın arefesi 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Takip eden Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma ise resmi tatil. Dolayısıyla bu sene Kurban Bayramı’nda yine 9 günlük bir tatil gözüküyor. Ancak Ramazan Tatili’nde uzun bir tatil gözükmüyor. Arefe günü 14 Haziran Perşembe gününe denk geliyor.

İŞTE YILIN RESMİ TATİLLERİ

– 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi günü)

– 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı günü) resmi tatil

– 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi)

– 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil

– 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil

– 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)

– 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)

– 15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar günü)

– 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil

– 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil

– 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil

– 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil

– 24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil

– 30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil

– 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü)