2018 KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 7 Ekim'de yapılan 2018 KPSS Ortaöğretim düzeyi sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI

Ortaöğretim yani lise mezunu vatandaşlara yönelik düzenlenen KPSS Ortaöğretim sınavının günlerdir heyecanla beklenen sonuçları, daha önceden ilan edildiği gibi 8 Kasım'da açıklandı.

Sınavın sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte günlerdir beklenti içinde olan adaylar, kendi sınav sonuçlarını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. Söz konusu sınava katılım sağlayan kişiler, "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresine girerek T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle birlikte, sonuçlarını kontrol edebilir.

2018 ORTA ÖĞRETİM KPSS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN