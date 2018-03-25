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2018 KPSS ne zaman ÖSYM başvuru sayfası girişi

2018 KPSS ne zaman ÖSYM başvuru sayfası girişi

2018 KPSS ne zaman, KPSS başvuruları ne zaman başlıyor soruları memur adaylarının merak ettiği konular arasında. 2018 yılında KPSS lisans, KPSS önlisasn ve KPSS lise sınavları yapılacak. 2018 KPSS Lisans sınavı başvuruları ise ÖSYM sayfasında 10-21 Mayıs arasında yapılacak. 2018 KPSS sınavı ise 28-29 Temmuz'da yapılacak. Ortaöğretim KPSS 7 Ekim 2018'de yapılacak.

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Eklenme Tarihi: 25-03-2018 10:50 - Güncelleme: 25-03-2018 10:40

2018 KPSS ne zaman, ÖSYM başvuru sayfası ne zaman erişime açılıyor soruları merak konusu oldu. ÖSYM sınav takvimine göre 2018 yılında KPSS lisans, KPSS önlisans ve KPSS ortaöğretim-lise sınavları yapılacak. Memur olmak için gün sayan binlerce kişi KPSS lisans sınavı için başvurularını 10-21 Mayıs arasında yapacak. KPSS lisans sınavı ise 28-29 Temmuz'da yapılacak, KPSS sonuçları 31 Ağustos'ta yapılacak.

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK? İŞTE BAŞVURU TARİHLERİ: Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz’da düzenlenecek. Adaylar bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Sonuçlar 31 Ağustos tarihinde açıklanacak.
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos’ta düzenlenecek. Bu sınavlar için başvurular 10-21 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 31 Ağustos'ta açıklanacak.

ORTAÖĞRETİM KPSS NE ZAMAN: Ortaöğretim KPSS 7 Ekim 2018 tarihinde düzenlenecek. Sınav için başvurular 3-19 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak. ‘2018 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi’ne ÖSYM'nin internet adresinden erişilebilecek.

15 dakika kuralı: Sınav merkezi bu sene uygulanan ve tartışılan 15 dakika kuralını 2018 yılında uygulamayacaktır.

Açık uçlu ve kısa cevaplı sorular: Bu sene de açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kurum tarafından sınavlarda sorulacaktır

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