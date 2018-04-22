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2018 KPSS ne zaman ÖSYM-AİS başvuru erişim sayfası

2018 KPSS ne zaman ÖSYM-AİS başvuru erişim sayfası

2018 KPSS ne zaman yapılacak, ÖSYM başvuru sayfası ne zaman erişime açılacak sorusu merak konusu. Memurluk hayali kuran binlerce kişinin gireceği 2018 KPSS lisans ÖSYM sınav takvimine göre 22 Temmuz'da yapılacak. Lisans KPSS başvuruları ise 10 Mayıs'ta başlayacak, 21 Mayıs'ta bitecek. KPSS başvuruları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) sayfasından yapılacak.

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Eklenme Tarihi: 22-04-2018 16:30 - Güncelleme: 22-04-2018 16:00

2018 KPSS lisans sınav ne zaman, ÖSYM başvuru sayfasını ne zaman erişime açacak soruları merak edilmeye başladı. Memurluk hayali kuran binlerce kişinin iple çektiği 2018 KPSS sınav başvuru sayfası ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) aracılığı ile 10 Mayıs'ta başlayacak, 21 Mayıs'ta bitecek. Lisans ve Ortaöğretim mezunlarının gireceği KPSS, alan bilgisi, ÖABT, ortaöğretim ve DHBT olarak 4 ana başlık altında yapılacak. İlk KPSS sınavı olan KPSS Lisans sınavı 22 Temmuz'da yapılacak. 

2018 KPSS BAŞVURU TARİHİ? KPSS SINAVI NE ZAMAN: KPSS puanı ile herhangi bir kamuda görev almak isteyen vatandaşlar heyecanla KPSS başvuru tarihini bekliyor. İşte 2018 yılında yapılacak KPSS'nin başvuru ve sınav tarihleri;

2018 KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri)
Başvuru tarihi: 10-21 MAYIS 2018

Sınav tarihi: 22 TEMMUZ 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Lisans (Alan Bilgisi)
Başvuru tarihi: 10-21 MAYIS 2018

Sınav tarihi: 28-29 TEMMUZ 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)
Başvuru tarihi: 10-21 MAYIS 2018

Sınav tarihi: 5 AĞUSTOS 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Ortaöğretim
Başvuru tarihi: 03-19 TEMMUZ 2018

Sınav tarihi: 7 EKİM 2018

Sonuç açıklama tarihi: 8 KASIM 2018

2018 KPSS Ön Lisans
Başvuru tarihi: 28 AĞUSTOS - 12 EYLÜL 2018

Sınav tarihi: 04 KASIM 2018

Sonuç açıklama tarihi: 29 KASIM 2018

2018 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)
Başvuru tarihi: 9-17 EKİM 2018

Sınav tarihi: 9 ARALIK 2018

Sonuç açıklama tarihi: 4 OCAK 2019

A GRUBU VE B GRUBU SINAV NEDİR: A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına atanacaklar içindir.

B Grubu Kadrolar ise kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (KPSS) NEDİR: Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

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