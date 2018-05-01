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2018 KPSS ne zaman KPSS Lisans-önlisasn başvuru tarihi

2018 KPSS ne zaman KPSS Lisans-önlisasn başvuru tarihi

2018 KPSS ne zaman yapılacak, ÖSYM başvuru sayfası ne zaman erişime açılacak sorusu merak konusu. Memurluk hayali kuran binlerce kişinin gireceği 2018 KPSS lisans ÖSYM sınav takvimine göre 22 Temmuz'da yapılacak. Lisans KPSS başvuruları ise 10 Mayıs'ta başlayacak, 21 Mayıs'ta bitecek. KPSS başvuruları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) sayfasından yapılacak.

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Eklenme Tarihi: 01-05-2018 10:05 - Güncelleme: 01-05-2018 10:00

2018 KPSS başvuruları ne zaman, KPSS lisans ve ön lisasn başvuruları ne zaman başlıyor soruları memur olma hayali kuran binlerce vatandaşın ilk gündemi. Lisans, Ön Lisans mezunlarının gerçekleştireceği KPSS başvurusu, ÖABT, DHBT alanlarını da kapsayacak. Peki, KPSS ne zaman yapılacak? İşte, başvuru tarihi ve detaylı bilgiler

KPSS başvuru tarihleri öğretmenlik, A ve B sınıfı memuriyet ve Din Hizmetleri alanında istihdam edilmek isteyenler tarafından merakla araştırılıyor. Başvuru tarihinin mayıs ayı içerisinde olduğunu bilen birçok vatandaş, ÖSYM'nin net tarih açıklamasını sorgulamaya başladı. Peki, 2018 KPSS başvurusu ne zaman yapılacak? İşte, sınav sonuçları ve diğer detaylar

2018 KPSS BAŞVURU TARİHİ? KPSS SINAVI NE ZAMAN: KPSS puanı ile herhangi bir kamuda görev almak isteyen vatandaşlar heyecanla KPSS başvuru tarihini bekliyor. İşte 2018 yılında yapılacak KPSS'nin başvuru ve sınav tarihleri;

2018 KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri)
Başvuru tarihi: 10-21 MAYIS 2018

Sınav tarihi: 22 TEMMUZ 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Lisans (Alan Bilgisi)
Başvuru tarihi: 10-21 MAYIS 2018

Sınav tarihi: 28-29 TEMMUZ 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)
Başvuru tarihi: 10-21 MAYIS 2018

Sınav tarihi: 5 AĞUSTOS 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Ortaöğretim
Başvuru tarihi: 03-19 TEMMUZ 2018

Sınav tarihi: 7 EKİM 2018

Sonuç açıklama tarihi: 8 KASIM 2018

2018 KPSS Ön Lisans
Başvuru tarihi: 28 AĞUSTOS - 12 EYLÜL 2018

Sınav tarihi: 04 KASIM 2018

Sonuç açıklama tarihi: 29 KASIM 2018

2018 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)
Başvuru tarihi: 9-17 EKİM 2018

Sınav tarihi: 9 ARALIK 2018

Sonuç açıklama tarihi: 4 OCAK 2019

A GRUBU VE B GRUBU SINAV NEDİR: A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına atanacaklar içindir.

B Grubu Kadrolar ise kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

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