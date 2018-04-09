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2018 imsakiyesi Ramazan'ın ilk iftarı kaçta-imsak vakti

2018 imsakiyesi Ramazan'ın ilk iftarı kaçta-imsak vakti

2018 imsakiyesi hazır, Ramazan ayının başlamasına artık çok az zaman kaldı. 2018 Ramazan 16 Mayıs'ta başlıyor. İstanbul'da ilk oruç saat 16 Mayıs Çarşamba günü 20.26'da akşam ezanının okunması ile açılacak. 11 ayın sultanı Ramazan ayı imsakiyesi tablosu haberimizde. Kadir gecesi ise Ramazan'ın 27. gecesi olan 10 Haziran Pazar günü. 2

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Eklenme Tarihi: 09-04-2018 12:20 - Güncelleme: 09-04-2018 14:00

2018 Ramazan imsakiyesi tablosu hazır, İstanbul için Ramazan imsakiyesi haberimizde. Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı ve bereketin arttığı Ramazan ayına az bir zaman kaldı. Sahur ve iftar saatlerini takip etmek için Ramazan imsakiyesi 2018 tablosu aşağıdadır.

Müslümanlar önemli bir ay olan Ramazan ve İslam'ın beş şartından biri olan Ramazan orucu hakkın Kur'an ve sünnete çokça yer verilmiştir. Allah'ın kullarına bir lütfu olan Ramazan Ayı, tüm insanlığa rehber olarak gönderilen, Kuran'ın indirildiği ve içinde, “bin aydan daha hayırlı olan,” Kadir Gecesi'nin de içinde bulunduğu bereket ayıdır. İşte 2018 Ramazan imsakiyesi...

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR NE ZAMAN BİTİYOR: Ayların sultanı olan Ramazan ayı 16 Mayıs Çarşamba (2018) günü başlayacak. 14 Haziran Perşembe 2018 günü ise sona erecek.

RAMAZAN BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN: Arefe günü 14 Haziran Perşembe gününe denk geldiği için Ramazan Bayramı tatilinde uzun bir tatil olmayacak. Bu yüzden resmi tatil günleri perşembe öğleden sonra ile birlikte Cuma, Cumartesi ve Pazar. Çalışanlar, zaten iki günü hafta sonu olan 3.5 günlük bir tatil olacak.

İLK İFTAR VE İLK SAHUR NE ZAMAN: İstanbul merkezi olduğu için ilk iftar ve ilk sahur saatini bu ile göre sizlerle paylaşacağız. 16 Mayıs 2018 günü imsak vakti 03.34'e kadar iken; akşam ezanı saati 20.27 olarak belirlendi.

2018 YILI ÖNEMLİ GÜN VE GECELER

3 aylar içerisinde birçok önemli gün ve geceler bulunmaktadır. Buna göre;

Mevlid Kandili: 19 Kasım 2018 Pazartesi

Regaib Kandili: 22 Mart 2018 Perşembe Perşembe

Miraç Kandili: 13 Nisan 2018 Cuma

Berat Kandili: 30 Nisan 2018 Pazartesi

Ramazan Ayı Başlangıcı: 16 Mayıs 2018 Çarşamba

Kadir Gecesi: 10 Haziran 2018 Pazar

Ramazan Bayramı: 15 Haziran 2018 Cuma

Kurban Bayramı: 21 Ağustos 2018 Salı

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