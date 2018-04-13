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2018 imsakiye Konya imsak vakti akşam ezanı kaçta?

2018 imsakiye Konya imsak vakti akşam ezanı kaçta?

Konya imsak vakti ne zaman, 2018 imsakiye tablosu haberimizde. Diyanet İşleri Başkanlığı sitesinde erişime açılan 2018 imsakiye tablosuna göre Miraç kandili günü oruç tutanlar saat kaçta iftar yapacak, akşam ezanı kaçta okunuyor? İşte Konya için 2018 imsakiye tablosu ve akşam ezanı saati.

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Eklenme Tarihi: 13-04-2018 15:15 - Güncelleme: 13-04-2018 15:15

KONYA 2018 imsakiye tablosu akşam ezanı kaçta, Konya iftar saati haberimizde. Gecesinde bin bir faziletin dolu olduğu Miraç kandilinin gündüzünü de oruç tutarak geçirmek isteyen müslümanlar akşam ezanı saatlerini ve imsak vaktini aramaya başladı. Ramazan ayından sonra Hz. Muhammed efendimizin en çok oruç tuttuğu ay olan Recep ayının faziletleri büyük. Peki Konya'da akşam ezanı kaçta okunuyor, 13 Nisan cuma Konya imsak vakti kaçta? Diyanet İşleri Başkanlığı İmsakiye saatleri haberimizde.

MİRAÇ NEDİR: Miraç Kandili Hazreti Muhammed 'in Allah'ın emriyle Burak isimli semavi bir binite binerek Cebrail ile birlikte Mekke’deki Mescid–i Haram’dan Kudüs’teki Mescid–i Aksa’yakadar yapmış olduğu gece yolculuğuna , oradan da bir mi’râcla (manevî asansör) yedi kat göklere yükselip tâ Sidretü’l–Müntehâ’ya ulaşmasıp Allah’ın huzuruna vardığı geceye denir.

MİRAÇ KANDİLİ VE GECESİ NEDEN ÖNEMLİDİR: İki aşamalı bu gökler ötesi yolculuk, peygamberliğin 12. yılında, hicretten on sekiz ay önce, mübarek üç ayların ilki olan Recep ayının 27. gecesinde gerçekleşmiştir. Kadir gecesinin de Ramazan’ın 27. gecesi olması ile aralarında çok gizemli bir tevafuk vardır. Bediüzzaman Hazretleri: “Mi’rac gecesi ikinci bir Kadir gecesi hükmündedir.” sözleriyle, bu gecenin Kadir gecesinden sonra en kutsal gece olduğunu belirtmişlerdir.

Ebu Talip’in ve Hatice validemizin vefatı ile çok hüzünlenen, müşriklerin üç yıl süren ablukası ve Tâiflilerin saldırıları karşısında daralan Hazreti Muhammed ve Müminler, bu mi’rac olayı ile muhteşem bir teselliye ve ihsan–ı İlâhîye nail olmuştur.

MİRAÇ NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR: Miraç Kandili namazına başlamadan önce niyet etmek gerekir. Miraç gecesi namazına şöyle niyet edilir:

"Ya Rabbi , rıza-i şerifin için niyet eyledim namaza. Bu gece yedi kat gökleri ve bütün esrarını göstererek muhabbetin ile müşerref kıldığın sevgili Habibin Resul-i Zişan Efendimiz hürmetine ben aciz kulunu afv-ı ilahine , feyz-i ilahine , rıza-i ilahine mazhar eyle”

MİRAÇ GECESİ NAMAZI KAÇ REKATTIR KILINIŞI NASIL?
Miraç gecesinde kılınacak olan namaz 12 rekat Hacet veya tesbih namazıdır. Miraç gecesi nafile hacet namazının kılınışı iki rekatta bir selam vererek olur.

Hacet namazı 1. rekatta: Subhaneke + Fatiha + 3 Âyetel Kürsî
Hacet namazı 2. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.
Hacet namazı 2. Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü +salli +barik
Hacet namazı 3. Rekâtta: Subhaneke + Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.
Hacet namazı 4. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.
Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü + Allahümme salli + Allahümme bârik +Rabbenâ duaları okunur.

Hacet namazını bu şekilde 12 rekata tamamlarsınız.

Namazdan sonra
-4 Fatiha-i Şerife
-100 defa ”SubhanAllahi ve’l-hamdü lillahi vela ilahe illahlahü vAllahü ekber. Vela havle vela guvvete illa billahi’l-aliyyil-aziym”
-100 istiğfar-ı şerife
-100 salavat-ı şerife okunup dua edilir.

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