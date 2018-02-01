2018 Hac kuraları Diyanet tv youtube canlı yayını

2018 yılı Hac kuraları çekilişi Diyanet Vakfı Konferans salonunda yapılırken canlı yayını da TRT Diyanet TV veriyor. Bu sene 80 bin kişi hacca gidecek. Diyanetin hac kura çekilişine toplam 2 milyon 120 bin 967 kişi katılıyor. Kur'an okunarak başlanan Diyanet 2018 yılı hac kura çekilişi sonrasında kayıtlar başlayacak. Şu anda hac kuralarında asıl ve yedek liste çekilişleri yapılıyor.

Diyanet TV canlı yayını Youtube üzerinden devam ediyor. Diyanet hac kura çekilişini Youtube üzerinden aşağıdaki playerden izleyin:

HAC KURALARI ASIL VE YEDEK LİSTE KAYIT TARİHLERİ : Hac kuralarında asıl listede ismi çıkıp 'Kesin Kayıt Hakkı' elde edenler, 05-16 Şubat 2018 tarihleri arasında “Kesin Kayıt Yaptırabilir" belgesini internet ortamından veya müftülüklerden alarak kayıtlarını yaptırabilecekler. Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 22 Şubat - 02 Mart 2018 tarihleri arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak. Haliyle ismi hac kuraları yedek listesinde olanların bu tarihleri takip etmeleri gerekiyor.

HACCA NE ZAMAN GİDİLECEK : Hac ibadeti için Kutsal topraklara gidişler 17 Temmuz 2018'de başlayacak, 15 Ağustos 2018'de ise tamamlanacak.Dönüşler ise 25 Ağustos 2018 de başlayıp 20 Eylül 2018 tarihinde sona erecek.