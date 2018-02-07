2018 EKPSS kılavuzu ÖSYM AİS başvuru sayfası

EKPSS 2018 başvuruları 6 Şubat salı günü aşladı. Binlerce engelli memur adayı ÖSYM-EKPSS 2018 kılavuzuna kilitlendi. Peki EKPSS başvuru kılavuzu yayınlandı mı, EKPSS başvuru parası ne kadar oldu ve EKPSS sınav başvuru paraları hangi bankalara yatırılacak? Merak edilen cevapları hazırladık.

EKPSS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN: Memur olmak isteyen engelli memur adaylarının beklediği açıklamayı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yaptı. Bakanlık, 2018 EKPSS sınav ve başvuru tarihleri hakkında bilgi verdi.

Buna göre 2018 EKPSS'nin yapılacağı ve başvuruların alınacağı tarih belli oldu. Devlet kurumlarında çalışmak isteyen engelli vatandaşların, bu sınava girmesi gerekiyor. Engellilerin beklediği haber Başbakan 3 Aralık engelliler gününde açıklamıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 'Engelli kardeşlerimizin atamasıyla ilgili çalışmalar yaptık, ilk etapta 2 bin 500 engellinin atamasını gerçekleştirdik. Şimdi mart ayında 2 bin 500, eylül ve ekim ayında da yine 2 bin 500 kardeşimizi atayacağız.' dedi. Adaylar başvurularını belirtilen tarihler aralığında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden gerçekleştirecek. İşte EKPSS memur alımı başvuru işlemi ve şartları...

EKPSS BAŞVURU NASIL YAPILIR: 2018 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2018-EKPSS), Nisan 2018 tarihinde yapılacaktır. Sınava başvurular, Şubat - Mart 2018 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri (ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri, Okullar) ve Aday İşlemleri Sistemi (AİS) aracılığıyla alınacaktır.

- 2018 EKPSS'ye AİS'den başvuru yapmak için 2016 ÖMSS başvurusu yapmış olmak gereklidir. 2016 ÖMSS'de başvurusu olmayan adaylar, Başvuru Bilgilerinde bulunan Başvuru Merkezleri listesindeki herhangi bir başvuru merkezinden başvurularını yapabilirler.

- AIS üzerinde geçerli bir Ortaöğretim (lise), Ön lisans veya Lisans bilgisi mevcut olmayan adaylar, başvurularını herhangi bir başvuru merkezi aracılığıyla yapmaları gerekmektedir.

EKPSS BAŞVURU YERLERİ: ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri, Okullar, Aday İşlemleri Sistemi (AİS) Ödeme Yerleri:Akbank, Denizbank, T. Halk Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türk Ekonomi Bankası, T.C. Ziraat Bankasının tüm şubeleri, PTT İş Yerleri, İnternet bankacılığı ve Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

EKPSS 2018 NE ZAMAN: EKPSS 2018 yılında 22 Nisan tarihinde yapılacak. Sınava girmek isteyen adaylar başvurularını 6 Şubat ve 21 Şubat tarihleri aralığında yapabilecekler. Sonuçlar ise 17 Mayıs'ta açıklanacak.

Kura için başvuru tarihi 2 Mayıs ve 16 Mayıs tarihleri aralığında olacak.

EKPSS GEÇERLİLİK SÜRESİ 4 YIL OLDU: Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) ve devlet memurluğuna alınmalarına ilişkin yönetmelikte yapılan değişiklikle, EKPSS sonuçlarının geçerlilik süresi, 4 yıla çıkarıldı.

Yönetmelikte yapılan düzenlemeyle kura yöntemiyle yerleşmek isteyen adayların kayıtları iki yılda bir alınacak. Ayrıca kura kaydı yaptıran adaylar, 4 yıl içerisinde yapılacak engelli memur alımlarına başvurabilecek. Düzenleme kapsamında EKPSS sonuçlarına ilişkin 2 yıl olan geçerlilik süresi de uzatıldı. Böylece EKPSS sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 4 yıllık süre içerisinde yapılacak sınava kadar geçerli olacak.

Ayrıca, ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS'de alınan puanlar kullanılacak.

Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın ise en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınacak.

Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak, tercihlerine göre yerleştirilirken, ilan edilen kadrolar arasından aynı kadroyu tercih eden adayların puanının eşit olması halinde ise diploma tarihi itibarıyla önce mezun olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak.

Yönetmelik hükümleri kapsamında, EKPSS ve kura sonucuna göre, herhangi bir kadroya yerleştirilen adaylar ise daha sonra yapılacak yerleştirmelere geçerliliği devam eden aynı eğitim düzeyine ait EKPSS puanı veya kura kaydıyla başvuru yapamayacak.

Öte yandan 2016'da yapılan EKPSS sonuçları ile kura kayıtları yapıldığı tarihten itibaren 4 yıl geçerli olacak.