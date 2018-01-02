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2017 yılında bebeklere en çok bu isimler verildi

2017 yılında bebeklere en çok bu isimler verildi

2017 yılında doğan kız bebeklerine en çok Zeynep ismi verilirken, erkeklerde ilk tercih Yusuf oldu.

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Eklenme Tarihi: 02-01-2018 10:07 - Güncelleme: 02-01-2018 10:07

Türkiye’de 2017’de doğan bebekler için en çok tercih edilen isimler belli oldu. Geçtiğimiz yıl doğan kız bebeklerine en çok Zeynep ismi verilirken, erkeklerde ilk tercih Yusuf oldu.

Medya takibinin öncü kuruluşlarından Ajans Press, 2017 yılında en çok kullanılan bebek isimlerini inceledi. Ajans Press’in Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve medyaya yansıyan haberlerden elde ettiği bilgilere göre, kız çocuklarına Zeynep’in ardından sırasıyla en fazla Elif, Defne, Hiranur, Ebrar, Eylül, Miray, Zehra, Ecrin ve Azra isimleri verildi. Erkek bebeklerde son beş yıldır Yusuf ismi zirveyi bırakmazken, Eymen, Ömer, Emir, Miraç, Mustafa, Ahmet, Berat, Ömer Asaf ve Mehmet isimleri sırasıyla en çok kullanılan isimler oldu.

Yapılan medya incelemesine göre 2017 yılı içerisinde nüfus başlığı altında 104 bin 657 haber çıkışı tespit edilirken, nüfus konusu altında en çok cazibe merkezleri ve yeni kimlik kartlarıyla ilgili düzenlemeler medyanın en çok konuştuğu başlıklar arasında yer aldı.

BEBEK ÖLÜM ORANLARI

Geçtiğimiz yıl içerisinde doğum konulu 16 bin 775 haber çıkışı tespit edilirken bebek ölümleri ile ilgili dikkat çekici başlıklar ortaya çıktı. TÜİK’ten alınan verilere göre, bebek ölüm sayısı 2015 yılı istatistikleri incelendiğinde 13 bin 654 iken, bu rakam 2016 yılında 13 bin 36 oldu. Bebek ölüm hızının Türkiye’de en yüksek olduğu il Bingöl olurken, en düşük ölüm oranı Tunceli’de görüldü.

'ZEYNEP' 63 İLDE BİRİNCİ SIRADA

Kız çocuklarından birinci sırada yer alan ‘Zeynep’ ismi, aynı zamanda 63 ilde en çok tercih edilen ilk isim oldu. İstanbul’da “Defne” ismi kızlarda en çok tercih edilen isim olurken, erkeklerde ‘Ömer’ İstanbulluların en çok tercih ettiği isim oldu. Başkent Ankara’da erkeklerde Eymen, kızlarda ise Zeynep tercih edildi.

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