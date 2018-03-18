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2 ANKA daha Hava Kuvvetleri’ne teslim edildi

2 ANKA daha Hava Kuvvetleri’ne teslim edildi

TAI’nin ürettiği ANKA-S tipi 2 İHA daha Hava Kuvvetleri’ne teslim edildi. Milli uydular TSK Muhabere Sistemi üzerinden kontrol edilen ANKA-S, görüş hattı ötesinde, gece ve gündüz görüntü çekip istihbarat toplayabiliyor...

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Eklenme Tarihi: 18-03-2018 09:17 - Güncelleme: 18-03-2018 09:17

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin ( TSK) Suriye topraklarında gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı’na büyük güç katan insansız hava araçlarına (İHA) yenileri ekleniyor. TAI’nin ürettiği ANKA-S tipi 2 İHA daha Hava Kuvvetleri’ne teslim edildi ve operasyonel hale getirildi. Milli uydular TSK Muhabere Sistemi (TAFICS) üzerinden kontrol edilen ANKA-S, görüş hattı ötesinde, gece ve gündüz görüntü çekip istihbarat toplayabiliyor. Silah donanımı yüklenmesi halinde taarruz amaçlı olarak da kullanılabilecek şekilde tasarlandı. Hava Kuvvetleri, toplam 10 adet ANKA-S siparişi vermişti.

Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre teslimat öncesinde ANKA-S için Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeline teknik ve uçuş eğitimi verildi. 2 adet ANKA-S, ocak ayı sonunda Hava Kuvvetleri’ne teslim edildi ve Afrin operasyonunda kullanılmaya başlandı. 14 Mart’ta yapılan ikinci parti kabul testlerinin ardından, 2 adet ANKA-S, 1 yer kontrol istasyonu, 1 mobil uydu yer terminali ve 3 ileri kontrol üssü daha teslim edildi.

ANKA-S'İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ: 
AZAMİ HIZ: 217 km/sa
AZAMİ İRTİFA: 9 bin metre
HAVADA KALIŞ SÜRESİ: 24 saat

Son milli silah hedefi 12'den vurdu! Afrin'e gidiyor...Son milli silah hedefi 12'den vurdu! Afrin'e gidiyor...Son milli silah hedefi 12'den vurdu! Afrin'e gidiyor...Son milli silah hedefi 12'den vurdu! Afrin'e gidiyor...HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

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