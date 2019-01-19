19 Ocak Milli Piyango sıralı tam listesi bilet sorgulama ekranı

19 Ocak 2019 çekiliş sonuçları sorgulama amorti kazanan numarala MPİ sıralı tam liste haberimizde. Nefesleri kesen bir çekiliş daha bizleri bekliyor. Milli Piyango İdaresi 2019 yılbaşı özel çekilişi sonrasında ilk çekilişini gerçekleştirecek. 19 Ocak 2019 tarihli yeni yılın ilk çekilişinde büyük ikramiye 4 milyon TL olacak. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün “kırmızı düdük” projesine özel olarak düzenlenecek çekiliş sonrasında Milli Piyango sonuç sorgulama aktif hale getirilecek.
19-01-2019 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Sıralı Tam Listesi
Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANTALYA-MERKEZ, SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , İSTANBUL-MERKEZ, KKTC-MERKEZ
4000000 TL ikramiye kazanan numaralar
431211
Amorti kazanan numaralar
0 7
400000 TL ikramiye kazanan numaralar
816823
40000 TL ikramiye kazanan numaralar
699987 935361 949919
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
002679 090128 183240 261355 367579 443319
546988 711212 719094 840886
5000 TL ikramiye kazanan numaralar
002962 081359 094385 254003 612825 650912
784438 846761 878644 942673
1000 TL ikramiye kazanan numaralar
007499 014316 015310 017815 029414 033289
035902 048563 050971 053560 056068 061501
063728 064906 070014 081065 097010 101425
105305 106565 113338 119060 126305 155741
168161 179961 180544 183175 183576 184215
189529 193977 200372 205715 207911 231095
232174 236017 238905 239367 246914 249633
266098 281573 281698 297363 308411 316416
316598 317045 329647 340312 362813 374694
389579 392915 398050 417283 436641 437585
450304 455593 456828 456929 460204 465446
467710 473819 482105 492195 494704 496369
500897 503263 509216 520335 529964 533848
539314 545059 548852 550410 555784 559647
563192 578226 585216 586122 586435 593454
596563 596865 599467 600693 602883 608058
626623 642861 656896 675640 681746 689138
690873 728283 730597 736678 743680 746771
749761 759031 777652 782642 797817 799611
806052 814322 835268 838623 841211 844417
850502 852635 857963 861178 861457 865456
878322 879894 887689 904462 907631 908087
908605 913754 930254 939246 941450 942496
945453 946737 947824 950860 953396 965831
967304 972886 977629 986682 990169 998378
Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar
01096 01211 03467 05932 06557 07635
08830 16330 19162 19958 21188 24065
24326 25816 25976 28191 31936 35992
36651 39134 42080 42282 42996 43398
45267 45536 46136 46832 52019 54824
56700 58052 58574 60543 63244 67973
68356 76106 81675 86512 86717 87575
89730 92388 92507 93660 96324 96833
99593 99911
Son 4 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar
0096 0735 1157 2470 2814 3150
3590 3665 4204 4218 4879 5726
5912 6388 7471 7859 8413 8963
8983 9075
Son 3 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar
068 245 312 328 336 341
400 404 543 695 751 814
Son 2 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar
03 05 20 37 65 75
79 92
Son 1 rakamına göre 40 TL ikramiye kazanan numaralar
0 7
4000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
031211 131211 231211 331211 401211 411211
421211 430211 431011 431111 431201 431210
431212 431213 431214 431215 431216 431217
431218 431219 431221 431231 431241 431251
431261 431271 431281 431291 431311 431411
431511 431611 431711 431811 431911 432211
433211 434211 435211 436211 437211 438211
439211 441211 451211 461211 471211 481211
491211 531211 631211 731211 831211 931211
9 OCAK 2019 ÇEKİLİŞİNDEKİ 4 MİLYON TL'LİK BÜYÜK İKRAMİYEYİ KAZANAN NUMARALAR
2, 1, 2, 9, 0 ,1
AMORTİ ÇIKAN RAKAMLARI
2, 7
Milli Piyango sonuçları 9 Ocak 2019 tarihli çekiliş sonrasında talihli adaylarına duyurulacak. 4 milyon TL’lik büyük ikramiyenin verileceği çekilişte şans oyunu meraklıları çeyrek bilete 10, yarım bilete 20 ve tam bilete 40 TL ödeme yapacak. İşte çekilişle ilgili bilinmesi gerekenler ve sonuç sorgulama yapmak isteyenler için detaylar…
TV DEN ÇEKİLİŞ İZLENEBİLCEK Mİ?
Geçtiğimiz yıllarda yapılan değişiklikle birlikte MPİ çekilişleri TRT’den alınmış ve Milli Piyango İdaresi’nin resmi internet adresinde canlı olarak yayınlanmaya başlamıştı. Bu yıl da çekilişleri canlı olarak izlemek isteyen kişiler kurumun internet adresi olan “mpi.gov.tr” üzerinde bulunan ilgili linke tıklayarak çekilişleri izleyebilecek.
Çekiliş başladığında aktif hale getirilecek olan link çekilişin sona ermesinin ardından yine eski haline dönecek.
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Milli Piyango çekilişin bitmesinin ardından Milli Piyango İdaresi'nin resmi sitesi olan mpi.gov.tr'den resmi sonuçlar yayınlanmaktadır. Kazanan numaralarla birlikte aynı zamanda çekilişin resmi kayıt videosu da vatandaşlarla paylaşılmaktadır.
MİLLİ PİYANGO BİLETLERİNİN GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ
Kağıdın dokusunda, yuvarlak içerisinde Milli Piyango amblemli fligran bulunuyor ve gün ışığına tutulduğunda görülüyor. Kağıdın her tarafına homojen olarak dağılmış ve yalnızca mor ışık (ultraviyole) altında görülebilen uzunluğu en az 3 milimetre olan parlayan ve kesin çizgiler şeklinde mavi ve sarı renkli görünmez elyaf da yer alıyor. Kompozisyon bölümünün üst ve alt bölümünde yer alan mini ''Milli Piyango'' yazısı, renkli fotokopi çekildiğinde dağılma özelliğine sahip. Biletin tarih ve bedelinin yazıldığı bölümdeki ince çizgiler fotokopi çekildiğinde dağılıyor ve netliğini kaybediyor.
MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ NEREDE VE NASIL BASILIYOR?
Milli Piyango biletlerinin basımı T.C. Merkez Bankası'nın Banknot Matbaasında filigranlı özel para kağıtlarına güvenlik koşulları altında yapılmaktadır. Milli Piyango oyunlarının tüm biletleri Türk Parasını Koruma yasasının güvencesi altındadır.
Milli Piyango İdaresi tarafından her ayın 9-19-29'unda gerçekleştirilen çekilişin 2019 yılındaki ilk hafta organizasyonu çarşamba akşamı gerçekleştirilecek.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN 19 Ocak Milli Piyango sıralı tam listesi bilet sorgulama ekranı haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER