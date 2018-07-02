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18 gündür aranan minik Leyla'dan acı haber!

18 gündür aranan minik Leyla'dan acı haber!

AĞRI'daki kayıp Leyla Aydemir'den gelen son dakika haber herkesi kahretti. Ankara'da cinayete kurban giden Eylül'ün ardından Leyla'nın da ölmüş olduğu ortaya çıktı. Leyla Aydemir'in kesin ölüm sebebi otopsi ile belirlenecek.

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Eklenme Tarihi: 02-07-2018 18:15 - Güncelleme: 02-07-2018 21:37

AĞRI'dan gelen haber Türkiye'yi yasa boğdu. Arama kurtarma ekipleri günlerdir tüm Türkiye'de aranan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cansız bedenine ulaştı. Dere yatağında bulunan Leyla'da herhangi bir tecavüz bulgusuna rastlanmazken, bedeninde çok küçük darp izlerine rastlandı.

Ağrı’da, 18 gün önce, Ramazan Bayramı’nın 1’inci günü ailesiyle ziyarete gittiği dedesinin köyünde kaybolan Leyla Aydemir'in cansız bedenine ulaşıldı. Leyla, Bezirhane köyüne yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiindeki, dere yatağında suya atılmış şekilde bulundu. Cesedi Kurudere mevkiine ot biçmek için giden bir köylü tarafından buldu.

AİLE SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine giden jandarma, çevrede önlem aldı. Ekipler, köye giriş çıkışları kapattı. Küçük kızın bulunduğu yere kimseyi yaklaştırmayan jandarma, olay yerinde inceleme başlatarak delil aradı. Küçük kızın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Ağrı Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Acı haberi alan Leyla’nın ailesi, sinir krizi geçirdi, gözyaşlarına boğuldu.

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DEDESİ: "SIRTINDA YARA İZLERİ VARDI"

 Leyla’nın dedesi Zeki Aydemir, "Torunumu bugün ot biçmek için bölgeye giden bir köylü bulmuş. Bize haber verdi. Gidip baktığımızda yüzü suya basılmış şekilde duruyordu. Sırtında yara izleri vardı. Yüzüne bakamadım. Mavi gözlümü bu hale getirenlerin bulunup adalet önünde hesap versin" dedi.

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VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Ağrı Valiliği, Twitter hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "15 Haziran 2018 tarihinde kaybolan Leyla Aydemir kızımız bugün saat 18.45 sıralarında köy merkezine 3 kilometre uzaklıkta dere yatağı içerisinde maalesef cesedine ulaşılmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir. Başımız sağ olsun" denildi.

NELER YAŞANDI?

Ağrı kent merkezinde yaşayan Şükran-Nihat Aydemir çiftinin 3’ü erkek, 7 çocuğundan 6’ncısı olan Leyla, Ramazan Bayramı’nın ilk günü merkeze 15 kilometre uzaklıktaki 300 nüfuslu Bezirhane köyünde kayboldu. Çevreyi dolaşan, yakınlarının evlerine bakan aile, tüm çabalara karşın Leyla’ya ulaşamayınca jandarmaya haber verildi. Bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Köy ve çevresi didik didik arandı, ancak küçük kıza ulaşılamadı. Leyla'dan 18. günde kötü haber geldi. Küçük kızın nasıl öldüğü otopsi sonucunda belli olacak.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR18 YORUM

  • Misafir 02 Temmuz 2018 21:54 "Bir kereden bir şey olmaz..." diyen eski aile bakanı şimdi utanırmı, ders çıkarırmı?

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