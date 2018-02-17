17 Şubat Sayısal Loto çekilişi sonuçları

Sayısal Loto çekilişi her hafta olduğu gibi bu hafta da merakla bekleniyordu. 17 Şubat çekiliş sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto sonuçlarında çıkan numaralar neler? İşte 17 Şubat Sayısal Loto sonuçları

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ - 17 ŞUBAT 2018

Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) Ankara'daki binasında bu akşam yapılan çekilişle sonuçlar belli oldu.



İşte 17 Şubat Sayısal Loto sonucu: 3 - 5 - 8 - 32 - 35 - 36

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SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Sayısal Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Her hafta Cumartesi akşamları Milli Piyangp İdaresi tarafından yapılan Sayısal Loto çekilişi, saat 21:15'te başlamaktadır. Çekilişin başlamasının ardından haftanın kazanan numaraları belirlenmeye başlanır ve en geç 21:45'te sonuçlar resmi olarak erşime açılır.

Sayısal Loto sonuçları, Cumartesi akşamları saat 21:15'te çekilmeye başlanır ve en geç 21:45'te çekiliş sona ermektedir. Çekilişi canlı olarak izlemek isteyen vatandaşlar, saat 21:15 itibarıyla Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) internet sitesinde yer alan "Canlı Çekiliş" bağlantısını ziyaret edebilir.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sayısal Loto sonuçları için heyecanla bekleyen vatandaşlar, bir yandan da sonuçların nereden öğrenileceğini araştırıyor. Sayısal Loto sonuçları, en geç 21:45'te ikramiye bilgileri ile birlikte erişime açılmaktadır ve resmi olarak Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinden yayınlanmaktadır.

Sonuçların açıklandığı sayfada aynı zamanda kazanan numaralar, ikramiye bilgileri ve çekilişin videosu yer almaktadır.