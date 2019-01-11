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17 numara gözlük takan genç bu yöntemle sağlığına kavuştu

17 numara gözlük takan genç bu yöntemle sağlığına kavuştu

İleri derecede göz bozukluğu olan genç, 17 numara gözlüklerinden gözleri lazer ameliyatına uygun olmayan hastalar için uygulanan göz içi kontakt lens tedavisi ile kurtuldu.

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Eklenme Tarihi: 11-01-2019 11:02 - Güncelleme: 11-01-2019 11:02

Nuri Elibüyük, prematüre olarak doğdu ve bu nedenle ileri derece göz bozukluğu olduğu için 3 yaşından beri gözlük kullanıyordu. Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu tarafından muayene edilen Nuri Elibüyük'ün gözlerinin 17 numara miyop astigmatı olduğu sonucuna varıldı. Gözleri lazer ameliyatına uygun olmayan Elibüyük için göz içi kontakt lens tedavisi uygulandı. Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu tarafından ameliyat edilen Nuri Elibüyük, 17 numara gözlüklerini attı ve sağlığına kavuştu.

Göz içi kontakt lens tedavisinin özellikle lazer ameliyatına uygun olmayan hastalar için önemli bir tedavi yöntemi olduğunu belirten Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, kısa süren bir operasyonun ardından hastaların günlük yaşantısına dönebildiğini kaydetti.

Lens gözün içine yerleştiriliyor
Kaşkaloğlu, "Nuri Elibüyük bize geldiğinde önce muayene ettik. Gözleri lazer ameliyatına uygun olmadığı gibi kontakt lens takmaya da müsait değildi. Bu nedenle kendisine göz içi kontakt lens ameliyatı gerçekleştirdik. Bu ameliyatta, hastanın kendi doğal göz merceği alınmıyor; uygulanan özel bir teknikle kontakt lens daimi olarak gözün içine yerleştiriliyor. Alınan sonuç ise hem normal kontakt lensten hem de gözlükten daha başarılı oluyor" dedi.

Ülkemizde bilinmiyor
Yüksek numaralı göz bozukluklarının insanların yaşam konforunu oldukça olumsuz etkilediği bilgisini veren Prof. Dr. Kaşkaloğlu, ülkemizde çok yaygın olarak bilinmeyen bu ameliyatın mutlaka bu konuda deneyimli hekimlerce yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

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