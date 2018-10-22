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17 ilde operasyon Dolandırıcılardan yeni yöntem

17 ilde operasyon Dolandırıcılardan yeni yöntem

Yeni yöntem keşfeden sahtekarlar telefon yönlendirme programları aracılığı ile özellikle hastane ve adliye veznedarlarını aradı. Çalışanların müdürü olarak gözüken sahtekarlar veznedarlardan çeşitli bahanelerle para istedi.

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Eklenme Tarihi: 22-10-2018 13:21 - Güncelleme: 22-10-2018 13:21

İstanbul'da polis ekiplerinin başlattığı soruşturmada yeni bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıkarıldı. Şüpheliler internette numara değiştirme programlarını kullandı. Özellikle hastane ve adliye veznedarlarını arayan dolandırıcılar, telefonda ekranında veznedarların amirleri olarak gözüktü.

"KAZA YAPTIM ACELE PARA LAZIM"
Çalışanların müdürü olarak gözülen sahtekarlar telefonda "Kaza yaptım acele para lazım.", "Çocuğum hasta oldu sen bana para gönder gelince ben sana vereceğim." gibi bahanelerle isteklerde bulundu. Şüphelenmeyen çalışanlar müdürlerine gönderdiklerini zannederek sahtekarlara para gönderdi.

POLİS HAREKETE GEÇTİ
Birkaç saat içinde durumdan şüphelenen veznedarlar olayı polise bildirdi. Şikayet üzerinde harekete geçen ekipler  İstanbul, Çanakkale, Aydın, Erzurum, Trabzon, Denizli'nin aralarında bulunduğu 17 ilde operasyon düzenledi. Hırsızların 850 bin lira para topladığı öğrenildi.

450 BANKA HESAP KARTI ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda biri kadın 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandıkları 450 banka hesap kartı ile 48 adet sahte isimle alınmış telefon numarası ele geçirildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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