16 Albay ve 9 Yarbay'a FETÖ gözaltısı! Hava Kuvvetleri dalgası

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan operasyonda Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde halen görev yapan 16 Albay, 9 Yarbay olmak üzere toplam 25 kişi gözaltına alındı...

Ankara Başsavcılığınca yürütülen çalışmalar sırasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahısların FETÖ'nün 'Mahrem imamları' ile kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik görüşme yaptığı belirlendi. FETÖ ile irtibatları tespit edilen ve haklarında idari işlem de yapılan Havacı 16 Albay, 9 Yarbay olmak üzere toplam 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı işlemlerinin Ankara ve 6 ilde devam ettiği belirtildi...