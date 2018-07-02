  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

15 Temmuz ne zaman 2018 resmi tatil açıklaması

15 Temmuz ne zaman 2018 resmi tatil açıklaması

15 Temmuz hangi güne denk geliyor, 2018 15 Temmuz resmi tatil mi soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2017 yılından itibaren resmi tatiller listesine giren 15 Temmuz Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü 2018 yılında haftasonu pazar gününe denk geliyor. Yani çalışanlar o gün zaten haftasonu tatilinde olacak.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 02-07-2018 11:50 - Güncelleme: 02-07-2018 11:50

15 Temmuz ne zaman, 15 Temmuz hangi güne denk geliyor, tatil mi soruları şimdiden merak edilmeme Google aracılığla araştırılmaya başladı. 2017 yılından itibaren resimi tatil ilan edilen15 Temmuz Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü 2018 yılında pazar gününe denk geliyor. Yani o gün zaten çalışanlar izinli olacak. 

2017 yılında çıkarılan kanun maddesiyle 15 Temmuz günü, 15 Temmuz Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü olarak anılıyor. Kahraman şehitlerimizin ruhuna dualar ediliyor, vatanımızın ve milletimizin bir daha böyle hain bir saldırı yaşamaması için önlemler alınıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü resmi tatil olacak. Bu yıl 15 Temmuz günü Pazar gününe denk geldiği için okullar tatil olmayacak.

15 TEMMUZ MESAJLARI

*Vatan için yaşayıp öldünüz, siz toprağa değil kalplere gömüldünüz. 15 Temmuz şehitlerimizin ruhlarını yad ediyoruz.

*Vatanımız için şehit olmuş kahramanlarımıza ve gazilerimize milletçe ağlıyoruz. Şehitler Ölmez vatan bölünmez...

Herkes gönIünü ferah tutsun, bir kurtuIuş savaşı daha kazandı bu millet 15 Temmuz'da!

*En büyük zaferimiz hiç düşmemek değiI, her düştüğümüzde kaIkabiImektir.

*Ayakta ölmek diz üstü yaşamaktan onurludur. Ne mutlu VATAN uğruna can verene!

*"Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor.. Bir hilâl uğruna Ya Rabb ne güneşler batıyor…"

*15 Temmuz 2016'da yaşadığımız menfur darbe girişiminde hayatını kaybetmiş şehitlerimize Allah'tan rahmet diler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününü içtenlikle kutlarız.

*Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.

*Allah'a şükür ki darbelerin susturduğu ezanlardan, ezanların susturduğu darbeyi görebildik.

*Vatan için katlanılan ölüm kadar, tatlı ve şerefli bir ölüm var mıdır? 15 Temmuz şehitlerimiz ve tüm şehitlerimizi yad ediyoruz

*Şehidim ruhun göklerde nöbette, kanın al bayrakla en yükseklerde.

*Ne yaparsınız, vatan aşkı ruhumuzda var.

*15 Temmuz'da evinde rahat oturmaktansa Ülkesi için ölmeyi tercih eden bir millettir Türkiye

*15 Temmuzdaki o hain kalkışmayı UNUTMA, UNUTTURMA!

*Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bayrağımızı indirtmeyelim, ezanımızı dindirtmeyelim.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN 15 Temmuz ne zaman 2018 resmi tatil açıklaması haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 02 Temmuz 2018 13:35 Haber mi bu? Yazık..

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro