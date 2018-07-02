15 Temmuz ne zaman 2018 resmi tatil açıklaması

15 Temmuz ne zaman, 15 Temmuz hangi güne denk geliyor, tatil mi soruları şimdiden merak edilmeme Google aracılığla araştırılmaya başladı. 2017 yılından itibaren resimi tatil ilan edilen15 Temmuz Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü 2018 yılında pazar gününe denk geliyor. Yani o gün zaten çalışanlar izinli olacak.

2017 yılında çıkarılan kanun maddesiyle 15 Temmuz günü, 15 Temmuz Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü olarak anılıyor. Kahraman şehitlerimizin ruhuna dualar ediliyor, vatanımızın ve milletimizin bir daha böyle hain bir saldırı yaşamaması için önlemler alınıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü resmi tatil olacak. Bu yıl 15 Temmuz günü Pazar gününe denk geldiği için okullar tatil olmayacak.

15 TEMMUZ MESAJLARI

*Vatan için yaşayıp öldünüz, siz toprağa değil kalplere gömüldünüz. 15 Temmuz şehitlerimizin ruhlarını yad ediyoruz.

*Vatanımız için şehit olmuş kahramanlarımıza ve gazilerimize milletçe ağlıyoruz. Şehitler Ölmez vatan bölünmez...

Herkes gönIünü ferah tutsun, bir kurtuIuş savaşı daha kazandı bu millet 15 Temmuz'da!

*En büyük zaferimiz hiç düşmemek değiI, her düştüğümüzde kaIkabiImektir.

*Ayakta ölmek diz üstü yaşamaktan onurludur. Ne mutlu VATAN uğruna can verene!

*"Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor.. Bir hilâl uğruna Ya Rabb ne güneşler batıyor…"

*15 Temmuz 2016'da yaşadığımız menfur darbe girişiminde hayatını kaybetmiş şehitlerimize Allah'tan rahmet diler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününü içtenlikle kutlarız.

*Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.

*Allah'a şükür ki darbelerin susturduğu ezanlardan, ezanların susturduğu darbeyi görebildik.

*Vatan için katlanılan ölüm kadar, tatlı ve şerefli bir ölüm var mıdır? 15 Temmuz şehitlerimiz ve tüm şehitlerimizi yad ediyoruz

*Şehidim ruhun göklerde nöbette, kanın al bayrakla en yükseklerde.

*Ne yaparsınız, vatan aşkı ruhumuzda var.

*15 Temmuz'da evinde rahat oturmaktansa Ülkesi için ölmeyi tercih eden bir millettir Türkiye

*15 Temmuzdaki o hain kalkışmayı UNUTMA, UNUTTURMA!

*Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bayrağımızı indirtmeyelim, ezanımızı dindirtmeyelim.