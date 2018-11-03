1.5 milyon dolarlık baklava ! Otomobilin bagajından çıktı

Türkiye’den Irak’a çıkış yapmak üzere Habur Gümrük Sahasına giden bir otomobil riskli değerlendirilerek takibe alındı. Araç ve sürücüsü gümrük işlemleri esnasında sürekli gözlem altında tutuldu. İşlemlerinin tamamlanması beklenen araç, gümrük sahasından çıkmadan önce detaylı incelenme için x-ray taramasına sevk edildi.

DESTE DESTE DOLAR

Yapılan taramada aracın bagajında şüpheli yoğunluklar tespit edildi.

Muhafaza memurlarınca araç detaylı şekilde aranırken aracın bagajında iki büyük baklava kutusunun içerisine gizlenmiş desteler halinde dolar bulundu. Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince yapılan sayımda yasadışı yollarda yurtdışına çıkarılmak istenen paranın toplam 1 milyon 500 bin dolar olduğu belirlendi.

PARALAR EL KONULDU

Olayla ilgili kişileri tespit etmek amacıyla çalışma yürüten Gümrük Muhafaza ekipleri, Irak uyruklu araç sürücüsü ile olayla ilgisi olduğu tespit edilen yine Irak uyruklu bir şahıs da gözaltına aldı. Konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilirken, araçta bulunan paralara el konuldu.