  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

1.5 milyon dolarlık baklava ! Otomobilin bagajından çıktı

1.5 milyon dolarlık baklava ! Otomobilin bagajından çıktı

Gümrük Muhafaza ekipleri Habur Sınır Kapısı’nda bir otomobilde şüpheli bir yoğunluk tespit etti. Aracı arayan ekipler baklava kutularına saklanmış deste deste dolar ele geçirdi. Zanlılar gözaltına alınırken paralara el konuldu.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 03-11-2018 15:48 - Güncelleme: 03-11-2018 15:48

Türkiye’den Irak’a çıkış yapmak üzere Habur Gümrük Sahasına giden  bir otomobil riskli değerlendirilerek takibe alındı. Araç ve sürücüsü gümrük işlemleri esnasında sürekli gözlem altında tutuldu. İşlemlerinin tamamlanması beklenen araç, gümrük sahasından çıkmadan önce detaylı incelenme için x-ray taramasına sevk edildi.

DESTE DESTE DOLAR
Yapılan taramada aracın bagajında şüpheli yoğunluklar tespit edildi.
Muhafaza memurlarınca araç detaylı şekilde aranırken aracın bagajında iki büyük baklava kutusunun içerisine gizlenmiş desteler halinde dolar bulundu. Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince yapılan sayımda yasadışı yollarda yurtdışına çıkarılmak istenen paranın toplam 1 milyon 500 bin dolar olduğu belirlendi.

PARALAR EL KONULDU
Olayla ilgili kişileri tespit etmek amacıyla çalışma yürüten Gümrük Muhafaza ekipleri, Irak uyruklu araç sürücüsü ile olayla ilgisi olduğu tespit edilen yine Irak uyruklu bir şahıs da gözaltına aldı. Konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilirken, araçta bulunan paralara el konuldu.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN 1.5 milyon dolarlık baklava ! Otomobilin bagajından çıktı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro