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14 yaşındaki kızının telefonunu kurcalayan anne hayatının şokunu yaşadı

14 yaşındaki kızının telefonunu kurcalayan anne hayatının şokunu yaşadı

İSTANBUL'da meydana gelen olayda liseli İ.Y., 17 yaşındaki akrabasından hamile kaldı. Bebeği aldıramayan aileler çocukları kağıt üzerinde evlendirdi. Doğum sonrası ise İ.Y.’nin ailesi boşanma davası açıp 400 bin liralık tazminat istedi.

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Eklenme Tarihi: 04-07-2018 10:43 - Güncelleme: 04-07-2018 10:43

İstanbul'da ailesiyle yaşayan 14 yaşındaki lise öğrencisi İ.Y., bir akrabasını ziyarete gelen 17 yaşındaki Y.E.Y. ile tanışıp sevgili oldu. Küçük kız Y.E.Y.’den hamile kaldı. İnternette kürtaj için arama yapmaya başladı.

Akşam'da yer alan habere göre, İ.Y.’nin telefonunu kontrol eden anne olayı öğrendiğinde durumu kocasına söyleyemedi. Anne, irtibata geçtiği Y.E.Y.’nin ablasıyla kürtaj için çözüm aramaya başladı. Çocuğu aldıramayacaklarını anlayan aileler, ikisi de çocuk olan İ.Y. ile Y.E.Y.’yi evlendirdi.

BABA, KIZIYLA KONUŞMADI
Çocuk gelin ve damat resmi nikah sonrası aileleri tarafından bir daha bir araya getirilmedi. İ.Y., bu sırada doğum yaptı ve babasının evinde kalmaya devam etti. Ancak durumu kabullenmeyen babası kızıyla konuşmadı.

400 BİN TL TAZMİNAT
Mahalle baskısı yüzünden oturdukları evden de taşınmak zorunda kalan küçük kızın ailesi boşanma davası açtı. Bebek ve İ.Y. için aylık topam 3 bin lira nafaka talep edilirken, 200 bin maddi 200 bin liralık tazminat talebinde bulunuldu.

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