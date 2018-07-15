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13 ilde FETÖ operasyonu başlatıldı!

13 ilde FETÖ operasyonu başlatıldı!

FETÖ/PDY'nin mahrem askeri yapılanmasında ankesörlü telefonlar üzerinden haberleştiği tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 30 şüphelinin yakalanması

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Eklenme Tarihi: 15-07-2018 11:23 - Güncelleme: 15-07-2018 11:23

FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasında kontörlü ve ankesörlü telefonlar üzerinden haberleştiği tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 30 şüphelinin yakalanması amacıyla Ankara merkezli 13 ilde operasyon başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde gizlenen FETÖ/PDY üyelerinin kontörlü ve ankesörlü telefonlar üzerinden haberleştiğinin tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin yakalanması amacıyla Ankara merkezli Adana, Amasya, Batman, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya ve Samsun'da sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar başlatıldı.

Tamamı 701 sayılı kararnameyle çalıştıkları kurumdan ihraç edilen şüphelilerin, çalıştıkları dönemde üsteğmen ve teğmen rütbelerinde oldukları öğrenildi.

Şüphelilerden 4'ünün ise çalıştıkları dönemde pilot olarak görev yaptığı kaydedildi.

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  • Misafir 15 Temmuz 2018 11:36 FETÖ BIKTIRDI!______ Soğan ve Patates karneye bağlandı Şok Market müşterilerine 2 kilodan fazla soğan ve patates vermeyeceğini duyurdu.

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