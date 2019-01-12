12 Ocak Sayısal Loto çekilişi MPİ sorgu ekranı

Cumartesi ve Çarşamba günleri MPİ’nin Ankara’daki çekiliş merkezinde yapılan ve internetten canlı yayımlanan çekiliş sonucunda belirlenen Sayısal Loto sonuçları yine heyecanla bekleniyor. İkramiye kazanarak zengin olma hayalleri kuran vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarına odaklandı. Sayısal Loto sonuçlarına göre geçen hafta hafta kimse 6 bilemedi ve ilk devir gerçekeleşti. Peki 12 Ocak Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? İşte detaylar…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 12 OCAK ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Sayısal Loto’da 12 Ocak sonuçları henüz gerçekleştirilmedi. Sayısal Loto sonucunun 21:30’da belirlenmesi bekleniyor. Sayısal Loto çekilişi gerçekleştirildiği andan itibaren haberimizin içerisinde yer alacak.

GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Sayısal Loto çekilişleri her hafta Milli Piyango tarafından her Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılıyor. Çekiliş sonuçları ise aynı günün akşamı saat 21.30'dan sonra ilan edilir.

İKRAMİYE İÇİN DİKKAT



Sayısal loto ikramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür. İkramiyenin ödenmesi çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar. Haliyle ikramiye ödenmez.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?



Sayısal Loto nasıl oynanır sorusunun cevabı basittir. Kendiniz numaraları seçip işaretleyebileceğiniz gibi oynamak istediğiniz kolon sayısını görevliye söyleyip otomotik olarak da doldurtabilirsiniz.

Bundan sonra yapacağınız tek şey, ücretini ödeyip biletinizi teslim almak olacaktır. Sayıları kendiniz belirlemek istediğinizde, boş kupon alıp seçtiğiniz sayıların üzerlerini kalemle işaretlemeniz gerekir. 1′den 49′a kadar olan sayıların içinden sizin belirleyeceğiniz 6 adedini seçmek suretiyle toplamda 3, 4, 5 yada 6 adet doğru tahminde bulunmaya çalışırsınız.

SAYISAL LOTO'DA EN ÇOK KAZANDIRAN RAKAMLAR

Sayısal Loto kuponu dolduracak olanlar için bugüne kadar en çok çıkan rakamların istatistik bilgilerini derledik. Bugüne kadar yapılan çekilişlerde en çok çıkan 6 rakam şöyle;

38 rakamı 135 defa çıktı.

18 sayısı 134 defa çıktı

21 rakamı 134 defa çıktı

36 rakamı 129 defa çıktı

1 rakamı 128 defa çıktı

17 rakamı 126 defa çıktı.

SAYISAL LOTO FİYATI?

Sayısal Loto’nun kolon bedeli 75 kuruştur. Birden fazla kolon işaretlendiği takdirde her kolon için 75 kuruş ekstra para alınır. Sayısal Loto'daki 6 kolonu da doldurursanız bilet fiyatı toplam 4 lira 50 kuruş tutuyor.