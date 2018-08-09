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11 Ağustos parçalı güneş tutulması Yay burcu etkileri...

11 Ağustos parçalı güneş tutulması Yay burcu etkileri...

11 Ağustos gerçekleşecek Parçalı Güneş Tutulması'nın burçlar üzerinde etkisi merak konusu. Parçalı Güneş Tutulmasın'da Yay burcu hangi etkiler altında olacak? Astrolog Hande Kazanova Yay burcu üzerindeki etkilerini cevapla.tv'ye anlattı.

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Eklenme Tarihi: 09-08-2018 08:00 - Güncelleme: 09-08-2018 08:00

2018 Parçalı Güneş Tutulması'nın Yay burcunu nasıl etkileyecek? Astrolog Hande Kazanova Parçalı Güneş Tutulmasının burçlar üzerindeki etkisini anlattı. Astrolog Hande Kazanova Parçalı Güneş Tutulması'nın Yay burcu üzerindeki etkilerini cevapla.tv'ye anlattı.

Venüs, Terazi burcuna geçicek ve çevre ilişkilerinizi yeni baştan kuracağınız, arkadaşlarınızla olan bağlantılarınızı kuvvetlendireceğiniz bir 3 haftalık döngüye giriyorsunuz. Yeni arkadaşlıklar ve yeni çevreler iş bağlamında size güzel kapılar aralayabilir yalnız Perşembe ve Cuma gününe dikkat etmelisiniz. Dahil olduğunuz bir grup, aktivite varsa maddi konularda sizi biraz sarsabilir. Arkadaşlarınızla yaptığınız işlerde Perşembe ve Cuma günü yalnız olduğunuzu ve hayatın sizi desteklemediği fikrine kapılabilirsiniz. Parçalı güneş tutulması sizi seyahat, eğitim, yabancı insanlarla yapılacak işler ve hukuki işlerinizde etkileyebilir. Ani ve beklenmedik olana açık olmalı değişik ve farklı seyahatlerin bu dönemde karşınıza geldiğini görebilirsiniz.

Kaynak: cevapla.tv

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