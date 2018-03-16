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'10 TL'lik tavuk döner' polemiği büyüyor

'10 TL'lik tavuk döner' polemiği büyüyor

Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Talat Gözet'in "Vatandaşlarımıza sesleniyorum; tavuk dönerini 10 liradan aşağı satan yerlerden yemeyin, çocuklarınıza yedirmeyin, sağlığınızdan olmayın" demesiyle başlayan tartışma sürüyor.

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Eklenme Tarihi: 16-03-2018 18:38 - Güncelleme: 16-03-2018 18:38

Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Talat Gözet'in 10 TL'den aşağı satılan yerlerde tavuk döner yenilmemesi çağrısı sosyal medyada büyük yankı buldu, yorum yağdı. Gözet'ten ise yeni bir açıklama geldi: "10 TL'nin altı belki biraz şey oldu ama bizim hesaplarımıza göre 7-8 TL'ye satılması normaldir. Ama bunun altı, porsiyon hesabına göre yarım porsiyon verirseniz tamam."

Gözet NTV canlı yayınında yeni açıklamarda bulundu. Gözet'in açıklamaları özetle şöyle: "Biz Ankara'da görüyoruz. 3,5-4 TL'ye satılıyor. Bizim söylediğimiz şey halk sağlığı açısından mümkün olduğu kadar merdiven altı, ruhsatsız yerlerde tavuk döner tüketmesinler. Bence sağlıklarını düşünmeleri gerekir diye, tüketicilerimizi uyarmam gerekiyor. 10 TL'nin altı belki biraz şey oldu ama bizim hesaplarımıza göre 7-8 TL'ye satılması normaldir. Ama bunun altı, porsiyon hesabına göre yarım porsiyon verirseniz tamam. Yoksa tam porsiyon ise olmaz. Bugün 4 TL’ye satılan yerde yarın 8 TL’ye satılıyorsa vatandaşımız nerede ne yiyeceğini bilir. Eğer siz dondurulmuş olan bir tavuğu yeniden ısıtıp piyasaya sürerseniz orada yarın öbür gün gıda zehirlenmeleri olabilir. O zaman medyada deniyor ki tavuktan zehirlendiler...

TAVUK ALIRKEN...

Tüketici tavuk alırken bence markalı ürünleri tercih etsin. Marka ürünün üretiminden pazarına kadar denetler. Ondan sonraki sorumluluk satın alan kişide. Vatandaşın soslanmış ürünü tercih etmemesi gerekiyor. Her türlü hayvansal gıdada soğuk zinciri kaybettiğiniz anda bakteri ürer ve zehirlenmelere neden olur. Ben mümkün olduğu kadar üzerinde etiketi olan ürünleri tercih etmelerini tavsiye ediyorum."

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU:  10 LİRA VERSEM VİTRİNDEN İNDİRMEM

 '10 liradan aşağı tavuk döner yemeyin' uyarısına ise sosyal medyadan çok sayıda yorum geldi. İşte twitter'daki bazı yorumlar:

 -Bunu diyen hekim jüpiterde yaşıyor olmalı burada et döner 8 lira , bi tavuk dönere 10 lira verecem ve üstüne yiyecem vitrinden indirmem kii

 -Yok daha neler 10 liraya tavuk döner yersem içime oturur daha çok rahatsız olurum.

 -İyi de ben hiç 10 liraya tavuk döner satan yer görmedim ki zaten 10 lira verince tavuk mu yenir biz burada 10 liraya kebap yiyoz

 -3 yıl önce Güngören'de 1 liraya tavuk döner yiyordum ölmedim ama bir tavuk dönere 10 lira verirsem ölebilirim

10 LİRA VERECEK OLSAK ET DÖNER YERİZ

 -10 lira verecek olsak et döner yeriz:)

 -Uzmanlar 10 liranın altında ise tavuk döner yemeyin demiş ama ya bize değeri 3 lira olan tavuk döneri 15 liraya satıyorlarsa??

 -10 lira tavuk döner vereceğime 6 liraya et döner yerim

 -10 liraya tavuk döner mi olurmuş, tavuk döner dediğin 3 lira bilemedin en baba 5 lira olur

 -Bizim burda 10 lira ve daha pahalı olan et ve tavuk döner yok. Ne yapacağız. Bahşişle 10'a tamamlasak olurmu?

 -10 liraya tavuk döner mi varmış? 2 lira değil mi sabit fiyatı onun ya?

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 16 Mart 2018 20:28 milletin alım gücü düştü beyler akıllı olun

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