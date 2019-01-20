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10 haneli mahallede 3 adet muhtar adayı yarışacak

10 haneli mahallede 3 adet muhtar adayı yarışacak

Bursa’nın Keles ilçesindeki 10 haneli Kirazlı Mahallesi’nde 3 kişi muhtar olmak için yarışacak.

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Eklenme Tarihi: 20-01-2019 10:02 - Güncelleme: 20-01-2019 10:02

BURSA Keles ilçesinin kışın 35, yazın ise 60 kişinin ikamet ettiği köyünde seçimler öncesi 3 kişi muhtarlık için adaylığını koydu. 52 seçmenin oy kullanacağı köyde geçtiğimiz dönemde 5 adayın yarıştığı ve yeni muhtar adaylarının da çıkabileceğini söyledi.

Kirazlı Muhtarı Ahmet Memiş, "Şu anda 3 aday gözüküyoruz. Köyümüzün nüfusu kışın 35, yazın da 50-60 kişi oluyor. Seçimleri kırıcı olmadan yapıyoruz. Seçim kampanyası yürütmüyoruz. Hepimiz akraba gibiyiz. Herkes adaylığını açıklıyor; medeni bir şekilde seçim yapıyoruz. Toplam 52 seçmen var” dedi.

Muhtar adayı Ali Durmuş ise "Kirazlı sakinlerindenim. Adaylığımızı koyduk. Köyde hizmet istenirse oluyor. Bugün camiyi yıkıp ya da asfaltı söküp yeniden yapacak halimiz yok. Hizmet neyse gerekeni yapmak için talip oldum. Bunu ben de yapacağım, diğer seçilecek arkadaşım da yapacaktır. Burada önemli olan insanlarla kötü olmak değil, kim kazanırsa kaybedenler onu centilmence tebrik eder” diye konuştu.

Geçen seçim beş aday vardı
Kirazlı sakinlerinden Yaşar Türkmen, geçen seçimlerde 5 muhtar adayının olduğunu dile getirerek, “Bu dönem yine 5 tane olur diye düşünüyorum. Köyde yaşayanların sayısı az. Gençlerimiz hepsi Bursa’da" şeklinde konuştu.

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