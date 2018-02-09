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10 bin liralık kupon alma şartları-ne zaman verilecek?

10 bin liralık kupon alma şartları-ne zaman verilecek?

10 bin liralık kupon devletten uygulaması 2018 Nisan ayında hayata geçecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği uygulamanın amacı nitelikli eleman yetiştirmek. Katılımcıları eğitime teşvik etmek için 54 lira cep harçlığı verilecek. Ayrıca genel sağlık sigortası (GSS) ile iş kazası meslek hastalığı sigorta primleri de ödenecek. Kursların 6-8 ay sürmesi planlanıyor. Mesleki eğitim alacak tüm çalışanlara verilmesi planlanan 10 bin TL'lik kuponlar ile isteyen istediği kurumda ücretsiz olarak eğitim görebilecek.

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Eklenme Tarihi: 09-02-2018 14:00 - Güncelleme: 09-02-2018 14:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devletten 10 bin liralık kupon açıklaması büyük yangı uyandırdı. Amacın nitelikli personel yetiştirmek olduğunu belirten Erdoğan nisan ayında hayata geçecek uygulama hakkında yeni detaylar verdi.  Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre 10 bin TL olarak belirlenen Kuponlar ile isteyen istediği kurumda mesleki anlamda eğitim görebilecek. Ayrıca katılımcıları teşvik etmek için 54 lira cep harçlığının yanı sıra Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile iş kazası meslek hastalığı sigorta primleri ödenecek. Kursların 6-8 ay sürmesi planlanıyor. Kupon sistemi düzenlemesinin tüm detaylarının 1-1,5 ay içerisinde netleşmesi planlanıyor. 

KATILIMCILARIN GSS PRİMİ ÖDENECEK: Nisan ayı itibariyle uygulanması planlanan yeni modelde cep harçlığının yanı sıra katılımcıların Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile iş kazası meslek hastalığı sigorta primleri de ödenecek.

UYGULAMAYI İŞKUR YÜRÜTECEK: İlk defa Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İstihdam Şurası’nda gündeme getirilen sistemi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın koordinesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) yürütecek. Yurt dışında uygulanan yeni model ile çalışma hayatındaki personelin daha nitelikli hale kavuşturulması hedefleniyor.

KURSİYER TERCİH YAPACAK: Mesleki eğitim kursları için belirli hizmet veren kurumlar bulunuyor. Şöyle ki, özel eğitim merkezleri ve üniversiteler İŞKUR’un desteğiyle girişimcilere eğitimler veriyor. Yeni düzenleme olan kupon sistemi ile kişi İŞKUR’a gelecek ve eğitim almak istediğini belirtecek. Önceden belirlenmiş olan “Eğitimciler kim, eğitim alanlardan yüzde kaçı istihdam edilmiş…” gibi değerlendirmeleri kursiyer görecek ve buna göre eğitim almak istediği yeri kendisi tercih edecek.

SERTİFİKA GİBİ KUPON: Eğitim alacak vatandaşa İŞKUR tarafından sertifika gibi bir kupon verilecek. Yurt dışında da benzer şekilde uygulanan bu kupon ile seçilen eğitim merkezine veya üniversiteye gidilerek eğitim görülecek. Eğitimi alan gençlerin hemen istihdama katılımını sağlamak için eğitim kurumlarından belirli seviyede istihdam garantisi taahhüdü de alınacak.

TÜM MASRAFLARI DEVLET KARŞILAYACAK: 10 bin TL’lik kupon ile kişinin tüm eğitim masrafı karşılanacak. Ayrıca kursiyere cep harçlığı verilecek ve genel sağlık sigortası (GSS) ile iş kazası meslek hastalığı sigorta primleri de ödenecek. Gençlerin eğitim düzeylerinin artırılması ve iş gücü piyasasının nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması için mesleki eğitimde yeni bir modele geçiliyor. Mesleki eğitim alacak tüm çalışanlara verilmesi planlanan 10 bin TL'lik kuponlar ile isteyen istediği kurumda ücretsiz olarak eğitim görebilecek.

NİSAN-MAYIS GİBİ HAYATA GEÇİRİLECEK: 2 yıl süre ile uygulanacak olan mesleki eğitimlerin zamanlaması da esnek olacak. Ayrıca eğitimlere katılımı teşvik etmek ve sürekliliği sağlamaya yönelik, katılımcılara 54 liralık cep harçlığı verilecek. Kursların 6-8 ay sürmesi planlanıyor. Kupon sistemi düzenlemesinin tüm detaylarının 1-1,5 ay içerisinde netleşmesi planlanıyor. Uygulamanın 2018’in ikinci çeyreği olan Nisan-Mayıs gibi hayata geçmesi planlanıyor.

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