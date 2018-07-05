10 ayda 250 bin altın alan adama şok!

İran'ın başkenti Tahran'da polis, altın piyasasını manipüle etmek için iki ton altın stokladığı öne sürülen bir kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişinin adı açıklanmadı.

SİKKELERİN SULTANI

Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi, adı açıklanmayan 58 yaşındaki kişinin sadece 10 ayda 250 bin altın sikke stokladığını söyledi. Rahimi, 4 aydır süren soruşturmanın sonunda gözaltına alınan şüpheliden bahsederken "sikkelerin sultanı" ifadesini kullandı.

BBC'de yer alan habere göre "sikkelerin sultanının" evinden çıkan altın miktarı Yemen, Arnavutluk ve El Salvador'un merkez bankalarının stoğundan fazla.

Mayıs ayında ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilip İran 'a tekrardan yaptırım uygulayacağını açıklamasının ardından İran Riyali Amerikan Doları karşısıdna hızla değer kaybetmişti.

İran Riyali hızla değer kaybediyor. 2017 sonunda 43 bin olan Dolar/Riyal kuru dün 81 bine yükselmişti.

İranlıların dövizdeki artış nedeniyle son dönemde altına yatırım yapmaya başladıkları biliniyor.

2 hafta önce ise Tahran'da Kapalıçarşı esnafı dükkanlarını kapatarak riyalin değer kaybı nedeniyle düzenlenen protesto gösterilerine katılmıştı.

İran'da Aralık ve Ocak aylarında da ekonomik sorunların tetiklediği hükümet karşıtı protestolar düzenlenmişti.