  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

10 ayda 250 bin altın alan adama şok!

10 ayda 250 bin altın alan adama şok!

İRAN'ın başkenti Tahran'da polis, altın piyasasını manipüle etmek için iki ton altın stokladığı iddia edilen bir kişiyi gözaltına aldı. Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi, adını açıklamadığı 58 yaşındaki kişinin sadece 10 ayda 250 bin altın sikke stokladığını söyledi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 05-07-2018 12:14 - Güncelleme: 05-07-2018 12:14

İran'ın başkenti Tahran'da polis, altın piyasasını manipüle etmek için iki ton altın stokladığı öne sürülen bir kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişinin adı açıklanmadı.

SİKKELERİN SULTANI
Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi, adı açıklanmayan 58 yaşındaki kişinin sadece 10 ayda 250 bin altın sikke stokladığını söyledi. Rahimi, 4 aydır süren soruşturmanın sonunda gözaltına alınan şüpheliden bahsederken "sikkelerin sultanı" ifadesini kullandı.

BBC'de yer alan habere göre "sikkelerin sultanının" evinden çıkan altın miktarı Yemen, Arnavutluk ve El Salvador'un merkez bankalarının stoğundan fazla.

Mayıs ayında ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilip İran 'a tekrardan yaptırım uygulayacağını açıklamasının ardından İran Riyali Amerikan Doları karşısıdna hızla değer kaybetmişti.

İran Riyali hızla değer kaybediyor. 2017 sonunda 43 bin olan Dolar/Riyal kuru dün 81 bine yükselmişti.

İranlıların dövizdeki artış nedeniyle son dönemde altına yatırım yapmaya başladıkları biliniyor.

2 hafta önce ise Tahran'da Kapalıçarşı esnafı dükkanlarını kapatarak riyalin değer kaybı nedeniyle düzenlenen protesto gösterilerine katılmıştı.

İran'da Aralık ve Ocak aylarında da ekonomik sorunların tetiklediği hükümet karşıtı protestolar düzenlenmişti.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN 10 ayda 250 bin altın alan adama şok! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro