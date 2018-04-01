1 Nisan şakaları komik en yaratıcı 1 Nisan şaka rehberi-2018

1 Nisan şakaları, yaratıcı eğlenceli ve yeni 1 Nisan şakaları neler soruları bugün en çok arananların başında geldi. Tarih boyunca farklı isimlerle adlandırılan 1 Nisan 'aptallar günü' 'Balık günü' olarak bilinir. Bu günde insanlar birbirine şaka hazırlar ve keyifli anılar biriktirir. İşte en eğlenceli, yeni ve komik 1 Nisan şakaları.

HAMİLEYİM ŞAKASI: Evet itiraf edelim kulağa pek şaka gibi gelmiyor ama 1 Nisan'ı unutulmaz kılacak şakalardan biri de hamileyim şakası olabilir. Mesela internetten bulacağınız pozitif sonuçlu hamile testini kesip, kendi fotoğrafınıza ekleyebilirsiniz şaka yapmak istediğiniz kişiye 'hamileyim' diyerek yollayabilirsiniz.

POSTİJ ŞAKASI: Kız arkadaşınızın saç rengine uygun bir postiş bulun ve onun en değerli parçasını kesmiş gibi yapın.

YENEBİLEN KOLA ŞİŞESİ: Kola şişesi içine kahverengi jöle koyup kesilip yenilebilen bir kola şişesi de denemek mümkün.

UYUYAN YANDI: Uyuyan arkadaşınızı diş macunuyla bir Rock Star’a çevirebilir, hatta ona ufak bir uyku solosu yaptırarak videoya alabilirsiniz.

CİPSTEN BROKOLİ ÇIKSIN: Gerçek kötülük için cips paketinin için brokoli ya da havuç da doldurabilirsiniz.

KARTON KUTU VE SU DOLU BALON: Karton bir kutu bulunur içine son raddeye kadar sisirilmis su dolu balon konur.Yüksekçe bir yerden gözümüze kestirdiğimiz kurbana su kutuyu tutar mısın denir. Sonra seyreyleyin gümbürtüyü. Balon patlar kutunun deliklerinden sular boşalır. Olay hos bir kovalamacayla son bulur.

DİŞ MACUNLU BİSKÜVİ: Bir paket kremalı bisküvi alınır. Bir kaç bisküvi ortadan bölünür ve kremaları alınır yerine diş macunu sıkılır. Sırası ile pakete bir diş macunlu bir normal bisküvi üst üste dizilir. Saka yapılacak arkadaşın yanına gelindiğinde bir tane ağzımıza atarız sonra arkadaşa ikram ederiz. Doğal olarak bööööoo bu ne bicim bisküvi diyecektir. Siz durumu çaktırmadan ne olmuş gayet güzel deyip sıradaki normal bisküvicide azınıza atarsınız. Bir daha dene deyip sıradaki öbür bisküviyi de tekrar ikram edersiniz.

ÜNLÜ BİRİ GİBİ: Sevdiği bir ünlü, eski bir arkadaş ya da bir çizgi film karakterinin ismini, yakınınızın telefonuna kendi numaranızla kaydedebilirsiniz. Böylece 1 Nisan günü sabah erken saatlerde onu arayıp ya da mesaj atıp aklını karıştırabilirsiniz.

EVLENMEYİ DÜŞÜNENLER İÇİN 1 NİSAN ŞAKASI: Bir erkek sevgilisinin yanındayken yüksek bir yerden aşaüı aylıyormuş gibi yapıyor. Sevgilisi arkasından merak içinde koşup baktığında ise üzerine düştüğü yatağın üzerinde yazan şeyi görür. Yatağın üstünde şöyle yazmaktadır… Benimle evlenir misin?

KLASİK KALABALIK ORTAM ŞAKALARI: Kalabalıkta yapılan sakalar vardır. Bunlar klasikleşmiş sakalar olsa da bir bahsedelim. Üç dört kişi bir araya gelinir, kalabalık bir sokakta yürümeye başlanır tam birileriyle karşılaşıldığı zaman sanki önünde ip varmış da sanki üzerinden geçiliyormuş gibi bacaklar kal dirilir. Çok kişi olması inandırıcılığı arttırır. Ya da ip yerine sanki bir şey varmış gibi bir yerde bir noktaya odaklanarak ayni anda bakılır. Bu arada saka yapılan kişilerin tepkisini gözlemlemek için bir kişi görevlendirilir. Hep birlikte yukarı bir yere bakmak da olabilir ancak çok bilinen bir sakadır

1 NİSAN’IN TARİHÇESİ: 1564 yılında Fransa kralı IX. Charles, yıl başlangıcını Ocak ayının 1. gününe aldı. Daha önce Avrupa’da yaygın olan yıl başlangıcı 25 Mart’tı. O zamandaki iletişim şartlarıyla Charles’in bu kararı fazla yayılmadı. Duyanlar ise protesto amaçlı eski adetlerine devam ettiler. 1 Nisan’da partiler düzenlediler. Diğerleri ise onları Nisan aptalları olarak nitelendirdiler. 1 Nisan’a “aptallar günü” adını verdiler. Bu günde herkese sürpriz hediyeler verdiler, gerçek olmayan haberler ürettiler.

Nisan 1'in tarihi hakkında her kültürde farklı bir efsane bulunur. Bunlar içerisinde en yaygın olanı ise Fransa'ya ait olanıdır. Fransızlar bu güne Poisson d'avril derler, yani Nisan Balığı. 1564 yılında Fransa Kralı IX. Charles, yılbaşını 1 Nisan'dan 1 Ocak'a aldırır. Bu arada 1 Nisan'ı yılın ilk günü olarak kabul etmeye devam edenlerle alay etmek amacı ile yapılan şakalar, bir süre sonra gelenek haline gelir. 1 Nisan'ı yılbaşı kabul edenlere ise Nisan Balığı denmeye başlanır.