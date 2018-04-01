1 Nisan nedir tarihteki anlam ve önemi ne?

Fransızlar tarafından başlatılan ve tüm dünyada yüz yıllardır kutlanılan 1 Nisan, şaka günü olarak kabul edilmiştir. 1 Nisan'da neden şaka yapıldığına dair çeşitli iddialar ortaya atılsa da bu iddiaların ev kuvvetlisi 500 yıllık bir tarihe sahip olan Fransa'daki yılbaşı olayı. İşte 1 nisanın en komik şakaları, bugüne kadar yapılan en komik şakalar ve 1 Nisan'ın anlamına ilişkin tüm detaylar.

Fransa Kralı 9. Charles’in yılbaşını nisan ayından ocak ayına aldırmasının ardından yeni yılı nisan ayında kutlamaya devam edenlerle dalga geçen kişiler bu durumu zamanla gelenek haline getiriyor. 1564 yılında meydana gelen bu olayın ardından dünya ülkelerine ait çeşitli kültürlerde 1 Nisan çeşitli adlar altında kutlanmaya başlanıyor. Tüm dünya da insanların birbirine şakalar yaptığı 1 Nisan Hollanda, Belçika, Kanada, ABD, İsviçre, Japonya dahil dünyanın pek çok yerinde tanınmaktadır. Nisan 1 ile ilgili başka bir efsane de Pagan kültüründe 1 Nisan'da kutlanan Fous bayramıdır. Antik Roma'da Hilarya adıyla benzer bir bayram da kutlanmaktadır. Hindistan'da ise bu bayram 31 Mart'ta Holi adıyla kutlanmaktadır. Bu günde insanların birbirine şaka yapmaları gelenek haline gelmiştir. İşte 1 Nisan şakaları ve tarihteki önemi

1 NİSAN NASIL ORTAYA ÇIKMIŞTIR?



1564 yılında Fransa kralı IX. Charles, yıl başlangıcını Ocak ayının 1. gününe aldı. Daha önce Avrupa'da yaygın olan yıl başlangıcı 25 Mart'tı. O zamandaki iletişim şartlarıyla Charles'in bu kararı fazla yayılmadı. Duyanlar ise protesto amaçlı eski adetlerine devam ettiler. 1 Nisan'da partiler düzenlediler. Diğerleri ise onları Nisan aptalları olarak nitelendirdiler. 1 Nisan'a "aptallar günü" adını verdiler. Bu günde herkese sürpriz hediyeler verdiler, gerçek olmayan haberler ürettiler.

Nisan 1’in tarihi hakkında her kültürde farklı bir efsane bulunur. Bunlar içerisinde en yaygın olanı ise Fransa’ya ait olanıdır. Fransızlar bu güne Poisson d’avril derler, yani Nisan Balığı. 1564 yılında Fransa Kralı IX. Charles, yılbaşını 1 Nisan’dan 1 Ocak’a aldırır. Bu arada 1 Nisan’ı yılın ilk günü olarak kabul etmeye devam edenlerle alay etmek amacı ile yapılan şakalar, bir süre sonra gelenek haline gelir. 1 Nisan’ı yılbaşı kabul edenlere ise Nisan Balığı denmeye başlanır. 1 Nisan'da şaka yapılmasının nedeni ile ilgili ortaya atılan en kuvvetli iddia Fransa'da yaşanan yeni yıl olayı. Fransa Kralı 9. Charles’in dünyaya kazandırdığı gün olarak kabul edilen “Şaka Günü” İskoçya’da Cuckoo günü, İngiltere’de “Nisan Aptallar Günü” ve Fransa’da “Nisan Balığı” olarak kutlanmaya devam ediyor. Yılbaşının nisan ayından ocak ayına alınmasından sonra yeni yılı nisanda kutlamaya devam edenlerle geçilen dalganın gelenek haline gelmesiyle birlikte ortaya çıkan bu gün Hollanda, Belçika, Kanada, ABD, İsviçre ve Japonya’da ise resmi olarak tanınıyor. Kopenhag kentinin en çok ziyaret edilen bölgelerinden birinde ise Şaka Günü’nü temsil eden bir platform bulunuyor.

NİSAN 1’DE DÜNYADA ÖNEMLİ NE OLDU?

1778 - Oliver Pollock, doların simgesini yarattı.

1926 - Türkiye'de 30 Ağustos'un, Zafer Bayramı olarak kutlanması hakkındaki kanun kabul edildi.

1950 - BM, Kudüs'ün ikiye bölünmesi planını kabul etti.

1969 - Münir Nurettin Selçuk'un Amerika'da verdiği konser 525 televizyon tarafından naklen yayınladı.

1976 - Apple, Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ronald Wayne tarafından kuruldu.

1979 - Humeyni, İran İslam Cumhuriyeti'ni ilan etti.

1981 - Yaz saati uygulaması Sovyetler Birliği'nde ilk kez hayata geçirildi.

2001 - Hollanda, eşcinsel evliliği yasallaştıran dünyanın ilk ülkesi oldu.

2002 - Ötanazi Hollanda'da yasallaştı.

2004 - Google Gmail'i halka duyurdu.

1 NİSAN'DA YAPILMIŞ OLAN UNUTULMAZ ŞAKALAR

The Museum of Hoax sitesi, dünya basını tarafından yapılan en iyi şakaları derledi. Siteye göre tarihe geçmiş ünlü şakalardan bazıları şöyle:

"İsviçre'de Spagetti Hasadı - 1957":

BBC'nin haber programı Panorama, İsviçre'de çiftçilerin sıcak geçen kış ve spagetti ağaçlarına dadanan buğday bitinin yok edilmesi sayesinde bereketli bir hasat yaptıklarını duyurdu. Habere, ağaçlardan sarkan spagettileri toplayan çiftçilerin görüntüsü eşlik ediyordu. Çok sayıda izleyici, BBC'yi arayarak spagetti ağacını nereden alabileceklerini sordu. Şakayı devam ettiren BBC, izleyicilerine bir kavanoz salçanın içinde bir tane spagetti koyup büyümesini beklemelerini söyledi.

"Solaklar için hamburger - 1998":

Burger King, USA Today gazetesine verdiği tam sayfalık ilanda ABD'deki 32 milyon solak için hamburger yaptıklarını duyurdu. İlana göre hamburger, normal Whopper ile aynı malzemelerden yapılıyordu. Ancak tüm malzemeler, solak müşteriler için 180 derece sola çevrilmişti. İlanı gören binlerce solak Amerikalı, kendileri için üretilen hamburgeri yemek amacıyla Burger King restoranlarına koştu. Sağ elini kullananlar ise, kendileri için de özel bir hamburger yapılmasını istedi.

"Yerçekimi azalıyor - 1976":

İngiliz astronom Patrick Moore, BBC'ye yaptığı açıklamada 1 Nisan'da sabah saat 9.47'de Plüton gezegeninin Jüpiter'in arkasına geçeceğini, bunun da Dünya'daki yerçekimini geçici olarak azaltacağını açıkladı. Moore, tam gezegen hizalanmasının olduğu anda havaya zıplayanların kendilerini havada yüzüyormuş gibi hissedeceğini söyledi. Saat 9.47'den sonra BBC'yi arayan yüzlerce kişi, havaya zıpladıklarını ve kendilerini havada yüzüyormuş gibi hissettiklerini söyledi. Hatta bir kadın, kendisiyle birlikte 11 arkadaşının koltuklarından havalanarak oda çevresinde uçtuklarını iddia etti.

"Loch Ness Canavarı, ölü bulundu - 1972":

Tüm dünyada gazeteler, İskoçya'nın ünlü Loch Ness Canavarı'nın cesedinin bulunduğunu yazdı. Yorkshire'daki Flamingo Hayvanat Bahçesi yetkilileri, Nessie adı verilen canavarın cesedinin suda yüzerken bulunduğunu açıklamıştı. Bir ton ağırlığındaki canavar, yaklaşık 5 metre uzunluğundaydı. Yetkililer, cesedi araçlarına yükleyip hayvanat bahçesine getirmeye çalıştıklarını ancak polisin Loch Ness'ten tanımlanamayan yaratıkların alınmasını yasaklayan yasa uyarınca kendilerini durdurduğunu açıkladı. Polis tarafından adli tıbba götürülen cesedin devasa bir deniz filine ait olduğu ortaya çıktı. Ertesi gün Flamingo Park'ın sorumlularından John Shields, 1 Nisan şakası olarak cesedi göle kendisinin bıraktığını itiraf etti.

"Dikkat bomba - 1915":

I. Dünya Savaşı'nın ortalarında 1 Nisan 1915 sabahı bir Fransız havacı, Alman kampının üzerinde uçup, bombaya benzeyen bir şey bıraktı. Alman askerler, panik içinde kaçışmaya başladı. Patlama sesinin gelmemesi üzerine askerler, bombanın düştüğü yeri araştırdı ve üzerinde "1 Nisan" yazan bir futbol topu buldu.

"Londra Saat Kulesi, dijital olacak - 2007":

BBC, teknolojideki ilerlemelere bağlı olarak Londra Saat Kulesi'ne dijital gösterge takılacağını duyurdu. Dijital göstergeye karşı çıkan binlerce kişi, BBC'nin telefonlarını kilitledi. BBC'nin Japonca servisi ise, saat kulesindeki akreple yelkovanın ilk arayan 4 kişiye armağan edileceğini duyurdu. Atlas Okyanusu'nun ortasında bulunan bin Japon balıkçı, akreple yelkovan için arayanlar yüzlerce kişiden ilki oldu.

"İnternette bahar temizliği - 1997":

Tüm dünyada yüz binlerce kişinin elektronik postasına internetin 24 saat sürecek bahar temizliği için 31 Mart'tan 2 Nisan'a kadar kapatılacağına dair mesajlar düştü. İnternet, 5 adet son derece güçlü Japon yapımı emekleyen robot (Toshiba ML-2274)tarafından temizlenecekti. Bu şaka daha önce de telefon sistemi için yapılmıştı.

"Sokrates'in mezarı bulundu - 1995":

Yunan Kültür Bakanlığı, Atina metro sistemi kazıları sırasında Sokrates'in mezarının bulunduğunu açıkladı. Mezarda Sokrates'in içtiği baldıranotunun kalıntılarını taşıyan bir vazo ve M.Ö. 400 ila 390'a ait bir deri parçası vardı. Fransız haber ajansı AFP, haberi tüm abonelerine geçti. Birkaç saat sonra şakanın ortaya çıkması üzerine üzerine AFP, haberi geri çekti.